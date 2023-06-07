邀朱敬一談「民主還少什麼？」　賴清德：從事政治工作要有同理心

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會7日下午邀請馬政府時期閣員、中央研究院院士朱敬一報告「台灣的民主還少了些什麼？」據轉述，民進黨主席賴清德會中表示，從事政治工作要有同理心，有同理心才能夠有真正的關懷，體會弱勢者的處境與觀點，因此，民進黨未來對於職場、經濟、居住、教育、性別及弱勢照顧等各項社會議題，都應該要有同理心來面對。

▲朱敬一（左）近日在論壇活動與賴清德（右）同台。（資料照／青平台提供）

賴清德會中表示，為因應國內外情勢需要，民進黨目前推出民主大聯盟，希望能夠和社會做更多的連結，而連結的對象，也不應該只是選舉的候選人，而應該要有更多的社會有志之士，大家共同團結合作，所以，民進黨也從今天開始，推出民主大聯盟系列演講的第一場，再次感謝朱敬一院士，來做專題報告，做第一場先發投手。

賴清德說，「正如朱老師所說，從事政治工作要有同理心，有同理心才能夠有真正的關懷，將心比心，體會弱勢者的處境與觀點，不是用自己的觀點來分析弱勢者的處境」，特別是朱敬一也強調，民主的過程應該是凝聚而不是撕裂，自己深有同感。

賴清德談及，凝聚要先從內部開始，而根本之道就是同理心，因此民進黨未來對於職場、經濟、居住、教育、性別及弱勢照顧等各項社會議題，都應該要有同理心來面對，並研擬政策。

此外，賴清德也說，至於當前台灣所面對的中國武力的威脅，不僅黨內要有凝聚、國內要團結、國際更要合作，所以，民主大聯盟，不僅包含國內人才、政策、觀念的海納百川，也包含與世界民主國家的緊密合作，透過國際合作的力量，防衛台灣的安全，保障我們的生活方式，提升台灣的民主品質，這個才是民進黨真正要去追求的。

賴清德說明，最後再次感謝朱敬一，為與會者帶來非常有意義的民主課程，在民主的道路上，民進黨會持續前進，展現多元包容的價值，壯大民主大聯盟。