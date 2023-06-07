快訊／性騷案衝擊！賴清德下令建3機制止血　承認觀念不足

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日民進黨內爆出多起黨工遭性騷案件，連帶引發政壇「#Me Too」運動延燒。民進黨主席賴清德7日主持中常會時，提出3大黨務革新方向，第一是加強通報機制，新增外部的社工支援系統，讓當事人可尋求專業的支持與協助，第二是秉持零容忍的處理原則，第三是修改內規，建立更友善的工作環境。他也承認，此事凸顯民進黨在制度面、人員訓練、觀念不足。

賴清德會中表示，從上個禮拜三到今天，民進黨接連爆發多起性騷擾及霸凌事件，有的發生在黨中央，有的發生在其他場合，針對發生在中央黨部的部分，黨中央已經籌組調查小組，而且現在也正一案一案的調查，已經有初步的了解，後續也會進入性平委員會的程序，「這些事情，凸顯了我們在制度面與人員訓練，還有觀念的不足，無法即時制止錯誤行為、保護被害人、糾舉加害人，並有效補救錯誤的行為所造成的傷害」。

賴清德說明，這個禮拜以來，民進黨做了3大黨務革新的工作：第一，加強通報機制，除了由受害人的單位主管，循黨內的程序來進行以外，現在多加了3項，第一個是可以直接跟秘書長直接申訴；第二個是性平部主任設立了一個專責信箱，類似黨內的專線電話，而且這個信箱只有性平部的主任可以查閱，以保護當事人的隱私；第三個是增加外部的機制，設外部的社工支援系統，並與外部心理及法律專家進行保密合作，當同仁隱私及種種考量不願意進行內部通報時，可以透過社工師協助連結資源，諮詢外部心理及法律專家，尋求專業的支持與協助，並且在最自在與安心的情況下，訴說自己遭遇到的性騷擾，或更嚴重的性侵害的事件，而得到保護。

賴清德表示，第二，將秉持「零容忍」處理原則，任何的申訴一定都會進入性平的程序，只要申訴，透過上訴4個管道，一定會進入性平程序，也就是透過黨內的性平小組先來協助，後續會有外部的性平委員會來協助保護當事人權益的程序，然後，在進行的過程當中，被害同仁在內部諮詢的過程中，在經同仁同意的情形下，全程得有一名性平申訴委員會的委員陪伴，或者是心理輔導師來陪伴並協助他。

賴清德強調，如果查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦，也會把這個結果復知給包括在黨部其他單位、地方黨部，或者是在政府單位，甚至公司，民進黨一定會復知這個情況，以追究他的責任，這個是在零容忍的處理原則之下。

第三，賴清德表示，修改黨內規定，這部分由秘書長許立明、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕，正在進行黨內相關規定的修訂工作，目的就是希望建立一個更友善的性平工作環境。他說，除了3大黨務革新以外，也將進行「性平教育」，黨內的性平教育，自己會親自參加，黨中央跟地方黨部相關同仁，也通通都要加入這個性平教育。

據轉述，中常委王定宇會中表示，應該比照軍方規定，只要當事人確定要通報卻未通報，就必須進行懲處；中常委陳茂松建議，應該建立電話通報系統；中常委許淑華提出，應該建立外部輔導機制，由專業諮商師與被害者談，避免因為同理心不足，導致被害者不相信機構，同時成案後應讓主席知道，而賴清德回覆，他還是會去了解。

不過，對於性平事件是否能夠「止血」，有中常委私下坦言，「我不認為會止血，因為太多了，太多人會有這樣的想法，或把十幾二十年前的事情拿出來講」；但他不以負面觀點看待，他認為，近期事件讓社會大眾有宣洩的管道，反而會讓大眾更重視性平議題。