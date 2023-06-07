失意男暗夜蹲坐5m高水管！2好友和妹妹找到他　警及時救援

▲▼失意男暗夜蹲坐5公尺高的水管，所幸後來被警方強拉走。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市21歲男子阿明（化名）工作不順遂，加上達不到家人要求，日前半夜傳Line給2個好友和妹妹，透露輕生念頭，3人急得四處找尋，所幸找到蹲坐在橋墩水管上的阿明，底下是5公尺深全是土石的乾涸大水溝，一旦掉下去，後果難料，3人見規勸不動，只好跟著坐下來陪伴，警方獲報趕抵現場，1人在旁勸說，另1人趁不注意，一把拉離阿明，阿明始終不發一語，直到被載回派出所才吐出「他們2人是我最正常朋友」。

台中市警察局第四分局春社派出所翟雲奕、簡鑠儼日前半夜3點獲報，他的朋友阿明傳line表達對生命無望等字眼後失去聯繫，他們擔心發生危險，到場找尋，所幸在台中監獄附近一處橋墩旁附近發現機車，見阿明孤零零的蹲在5米高的水管上，任憑友人如何勸說，始終不發一語，也不願離開。

當時場面驚險，稍有不慎阿明就會墜落，好友們既然勸不動，乾脆坐下來陪伴談心，而且還緊抓著阿明手臂不放，不久，員警趕到現場，不斷喊話轉移注意力，就這樣僵持了幾分鐘，趁阿明一個不留神，眾人合力拉到安全地點，成功化解危機。

員警將阿明帶回派出所，鼓勵振作、堅強，只要還有一口氣，沒有解決不了的事情，阿明心情逐漸平復，但還是不願多說話，員警詢問2名男子是何身份時，阿明這才說了最長的一句話」他們2人是我最正常朋友」。

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