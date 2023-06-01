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重利催逼欠債　女子憤於討債者前尋短南警及時救人

▲台南1名女子，因積欠高利貸無力償還被押人逼債，市警六分局據報全力攔查救人，阻止受害女子跳水尋短，並將涉案男子依妨害自由及重利罪嫌送辦。（記者林云攝）

▲台南1名女子，因積欠高利貸無力償還被押人逼債，市警六分局據報全力攔查救人，阻止受害女子跳水尋短，並將涉案男子依妨害自由及重利罪嫌送辦。（記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名女子，因積欠高利貸無力償還被押人逼債，台南市警六分局據報全力攔查救人，並在31日上午發現涉案車輛，當警方上前盤查時，該名受害女子竟奔向魚塭意圖跳水尋短，幸於跳水前一刻，被警方及時抓住避免憾事發生，警方女子帶回留置保護，並將涉案男子依妨害自由及重利罪嫌送辦。

警方指出，彰化縣警察局接獲彰化的柯姓民眾報案，稱他40餘歲之女性友人以Line向他借錢，稱她正坐在一台自小客車上，對方說若不還款，就不讓她下車，而且她已經在車上度過一晚了，柯民擔心友人會有危險，趕緊打110報案，彰化縣警局接獲即轉報台南市警局，通報後立即發布全台南市線上警力加強巡查。

六分局鹽埕所所長徐銘顁及警員王寅兒，於5月31日上午巡邏時接獲通報10分鐘後，即在台17線上之超商停車場發現遭通報車輛及路邊之1男1女，立即上前攔查欲了解情況，殊不知警車尚未停妥，該車女子卻突往馬路對面之魚塭狂奔而去，徐所長驚覺會出事，立即下車拔腿狂追女子，果真見女子過馬路後助跑欲往魚塭內跳下，幸於女子跳下前一刻，被徐所長伸手抓，免去了一場憾事。

▲台南1名女子，因積欠高利貸無力償還被押人逼債，市警六分局據報全力攔查救人，阻止受害女子跳水尋短，並將涉案男子依妨害自由及重利罪嫌送辦。（記者林云攝）

警方調查，原來是被害女子因公司周轉問題，向該男子借款，但高利貸利滾利之情況下，被強押逼債，被害人在車內跟很多友人一一借款欲還錢都沒著落，又一直被該男子限制未還款前不得離開，才於警方到場時，一時情緒激動才會往魚塭狂奔想要尋短，幸警方及時趕到現場攔住女子，並勸說安撫穩定其情緒，後續警方將涉案男子帶返所依妨害自由及重利罪移送法辦，並通知被害女子家屬到場帶回，警方後續也將通報台南市衛生局對女子進行關懷。

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