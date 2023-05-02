失意拳手淪打手「高球桿殘暴討債」　首腦：就欣賞他敢拚敢打！

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣27歲蕭姓男子原是拳擊選手，曾參加國手選拔受訓，但後來遭到淘汰，開始在鄉下流浪，參與過宮廟八家將，經由友人介紹加入林姓主嫌創設討債集團，由於身材壯碩，加上討債時常拿高爾夫球桿施暴，常令債務人心生畏懼。台中警方針對該集團跟蒐多日後逮捕林嫌等6人，查扣毒品咖啡包35包，訊問後依妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦並經起訴。

▲▼失意拳手後來淪為討債集團打手，主嫌表示就是欣賞他敢拚敢打。（圖／民眾提供，下同）

林嫌等人在台中市經營「債務協商管理公司」，表面上雖是受債權人委託合法討債，但林嫌常巧立名目，莫名增生不當債務，率領旗下成員恐嚇、討債，脅迫被害人還錢，連2萬元債務就動手毆打，還多次到被害人住處騷擾，並張貼「欠債不還」字條、或以自小客車擋住出入，致被害人心生畏懼並遭受街坊鄰居議論，等警方趕赴現場後，林嫌等人才停止滋事離去，行徑甚為囂張。

經台中市刑大與第六分局蒐證多日，日前前往資產公司逮捕林嫌等6人到案，查扣毒品咖啡包35包（毛重172.5公克）、犯案用塑膠棒1支、高爾夫球桿4支及被害人本票、收據等。

林嫌所吸收成員均以彪形大漢為主，其中蕭嫌更曾參與過拳擊比賽，蕭原本無業，在宮廟從事八家將，浪流連一陣子，後來覺得蕭肯拼肯打，才吸收起來從事暴力討債。