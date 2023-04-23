國寶級大師朱銘自宅輕生亡　字條僅寫4個字...今相驗遺體發還家屬

記者張君豪／台北報導

台灣國寶藝術大師朱銘（85歲）22日晚間在台北市士林區住家內死亡，其妻發現他上樓運動多時卻未下樓，驚覺有異上樓查看，發現朱銘陳屍在2樓運動房內輕生，妻子緊急報警求助，但警消人員到場發現朱早已身亡多時，家屬也拒絕送醫搶救。

▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

轄區士林警方報請士林地檢署檢察官會同法醫、今天下午在北市第二殯儀館相驗，根據檢警調查，發現朱銘並未預先留下遺書，警方屋內客廳只發現一張他與妻子溝通的紙條，上面僅寫四個字「我上樓了」，意指他上樓運動，請家人毋需擔心，未料成為他最後遺言。

檢警調查，朱銘晚年罹患慢性病，需定期就診服藥控制，他向家人多次表達負面情緒，鑑識人員採證發現現場並無外力入侵，加上家屬對死因並無意見，檢方23日將遺體發還家人。

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