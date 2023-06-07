長輩問「老婆放假沒當慰安婦？」人夫傻眼：干你什麼事

▲長輩的問話方式，讓男網友超級火大。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

有時長輩的關心，口氣總讓人聽了不舒服。近日一位人夫表示，早上長輩問他搞定沒，「你老婆放假沒有來當慰安婦呀」，讓他聽了傻眼，原來長輩要問他做人進度到哪了。

原PO近日在臉書社團《爆怨公社》發文說，長輩一大早問他，「你搞定了沒？」他聽了滿頭問號問，搞定什麼？長輩回，「你老婆放假沒有來當慰安婦呀？」原PO表示，你真的很不會聊天。長輩問，何時才要生小孩。原PO回，隨緣，「接著一大段長輩的自以為的安撫跟狗屁大道理，我跟我太太結婚4年前2年本來就不想生，後2年的努力，醫院也跑了，求神拜佛也求了到底就還沒有緣啊！」

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原PO嘆，「我結婚是愛我的另一半，並不是為了小孩才結婚，雖然我也很愛小孩，總之，我生不生小孩是擋到他家Wi-Fi還是喝他家奶？到底是干他什麼事！長輩的關心我可以接受，但他家媳婦或女兒要不要去當慰安婦，請他自己去關心就好。」

貼文曝光後，許多人紛紛留言「這樣說你老婆你還有辦法跟他繼續講話？超沒禮貌耶」、「講慰安婦超沒水準，沒教養」、「還好你老婆遇到你這個好男人」、「跟他說，這麼關心是想要包紅包還是送奶粉尿布當禮物嗎」、「對啊！他要出錢幫你養孩子供到上大學還是研究所嗎？干他屁事，讓講話的也不是長輩的嘴吧」。

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