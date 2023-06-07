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12世紀古堡探險尋找神話生物　攝影機意外錄下「鬼魂求救聲」

到12世紀古堡尋找神話生物　卻意外錄音捕捉到「鬼魂求救」　

▲超自然調查員PJ Kavanagh在造訪古堡時錄到了鬼魂求救聲。（圖／翻攝自臉書「PJ Kavanagh」）

圖文／CTWANT

愛爾蘭的超自然研究團隊聲稱，他們在12世紀古城堡探險時，意外捕捉到疑似鬼魂喊著「救救我」的聲音，而這群幽靈獵人認為這是個開創性的發現，並且是該國有史以來第一個超自然紀錄。

根據《愛爾蘭鏡報》（Irish Mirror）的報導，「超自然覺醒愛爾蘭（Paranormal Awakenings Ireland）」是個超自然現象研究社團，他們的宗旨是以公平公正的方式來證明超自然現象。63歲的卡瓦納（PJ Kavanagh）是個超自然調查員，他和隊友菲利普（Philip Costello）在5月26日一同到古堡探險，並用攝影機的夜視模式錄到了鬼魂乞求「救救我」的聲音。

拉肯城堡（Lackeen Castle）建造於12世紀，曾於18世紀再次翻修，卡瓦納當初計畫到此地探險其實是為了找尋普卡（The Pooka）的蹤跡，沒想到意外錄到鬼魂的聲音。在愛爾蘭古語中，普卡是小妖精的意思，經常搗蛋或對人們惡作劇，是民間傳說裡的神話生物，根據卡瓦納判斷，有普卡居住在拉肯城堡中。

卡瓦納表示，他在5年前就造訪過拉肯城堡，還拍到了一個詭異的黑影，而根據報導，他認為此次的探險收穫相當罕見，更稱是「愛爾蘭第一個錄到靈魂聲音」的創舉，就連美國的超自然現象社團也感到吃驚，並為此製作了專門的播客。

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