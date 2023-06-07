一早笑問搞定沒？狗嘴長輩「沒品3字」形容他老婆　全場暴怒

▲長輩將原PO老婆比喻為「慰安婦」，讓他氣炸。（示意圖／xframe）

網搜小組／鄺郁庭報導

聽到長輩的「關心」，他瞬間怒翻白眼！一名人夫表示，最近有長輩某天一大早來家裡時，看到他就問「你搞定了沒？」「你老婆放假沒有來當慰安婦呀？」「什麼時候才要生小孩？」還講了一堆自以為安撫的話，讓原PO瞬間怒火中燒。其他人看了也傻眼，「講話真沒素質」、「那已經不是不會聊天了，欠噴吧！」

「到底喔……？」這位人夫在●【爆怨公社】●曝光他和對方的對話，說長輩一大早來家裡，見到他就問「你搞定了沒？」他起初納悶反問「搞定什麼呢？」對方就說「你老婆放假沒有來當慰安婦呀？」讓他超無言，直接開懟「你真的很不會聊天。」

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沒想到長輩接著又問「你什麼時候才要生小孩？」聽到他說「隨緣」，就開啟「碎嘴模式」。原PO在邊聽著一大段「長輩的自以為的安撫，跟狗屁大道理」，邊心想「我跟我太太結婚4年，前2年本來就不想生，後2年的努力，醫院也跑了，求神拜佛也求了，到底就還沒有緣啊！」

▲全場痛批長輩很沒水準。（示意圖／Pixabay）

他也強調自己結婚是因為愛另一半，不是為了小孩才結婚，「總之，我生不生小孩是擋到他家Wi-Fi？還是喝他家奶？到底是干他什麼事？」心中忍不住一把怒火，「長輩的關心我可以接受，但他家媳婦或女兒要不要去當慰安婦，請他自己去關心就好」，更憤怒直呼，「不要把自以為的不禮貌，當別人的幽默。」

對話曝光後，眾人也不禁開罵沒品，「講話有夠難聽」、「這樣沒水準的人還要稱之為長輩？憑什麼？憑他年齡大嗎？」「值得尊敬的才是長輩，否則就只是比較早出生的老人而已」、「講什麼慰安婦？什麼沒家教的人啊」、「就是有這種自以為幽默的人」、「這長輩真噁心」、「大腦是好東西，希望他可以擁有」、「為什麼要用慰安婦這詞呢？嘴巴真臭！」