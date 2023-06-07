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國防院民調「85%支持兵役恢復1年」　46.1%「國軍最需改善訓練內容」

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役,役期。（圖／記者李毓康攝）

▲史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在2022年底宣布將現行4個月義務役役期，恢復為1年制，預計2024年開始實施。對此，根據國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員李冠成撰文，公布一份國防院的民調資料顯示，有八成五民眾贊成此一政策；此外，有46.1%民眾認為，國軍最需先改善「訓練內容方式」，其次是「武器裝備」與「組織文化」。

在蔡英文宣布4個月義務役役期恢復為1年制的同時，國防部也公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，內容指出，義務役入伍訓練由現行的5週延長為8週，將增加專業課程並提升訓練強度，以精進役男單兵戰鬥技能；此外，役男下部隊後，也需接受「駐地專長、專精管道、兵科基地、聯合演訓」及民防等各種訓練。

對此政策，國防院公布一份民調資料，顯示約八成五的民眾贊成義務役役期延長至一年，其中非常贊成約為63%，有點贊成約為22%。在與受訪者人口學變項的交叉分析中，受訪者的性別、教育程度，甚至是家中是否有未成年男孩，皆不影響其對兵役延長政策的支持態度。

▼國防院針對義務役恢復1年制進行民調 。（圖／國防安全研究院）

▲▼國防院針對義務役恢復1年制進行民調 。（圖／國防安全研究院）

李冠成進一步分析該民調，對兵役役期延長支持態度較有落差的是受訪民眾的年齡和政黨認同。18歲至29歲的年輕族群，贊成役期延長的比例相對較低，但也有75%；至於政黨認同差異部分，約94%的泛綠認同者贊成義務役役期延長至一年，在泛藍認同者中，支持的比例相對較低，不過也有80%。

李冠成表示，在民調中也有提出「國軍需要改善的事項有：薪資待遇、武器裝備、組織文化、訓練內容方式、伙食福利，請問您認為哪些需要優先改善？（可複選）」，結果顯示，民眾認為國軍最需要優先改善的是「訓練內容方式」（46.1%），比例第二高的是「武器裝備」（37.9%），接續分別為「組織文化」（32.8%）、「薪資待遇」（23.6%）及「伙食福利」（18.5%）。

因此，李冠成認為，研究指出服役期間接受實用的軍事訓練，不僅能磨練個人的體能、心智與戰技，同時有助於強化防衛的決心，因此國軍部隊應盤整訓場、教官的能量，並具體化訓練的準則、教案與內容，以落實兵力結構調整方案中的精進訓練內容。

▼國防院針對義務役恢復1年制進行民調 。（圖／國防安全研究院）

▲▼國防院針對義務役恢復1年制進行民調 。（圖／國防安全研究院）

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