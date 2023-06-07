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國防院民調顯示「疑美論」有退燒趨勢　仍有三成懷疑美會出兵援台

▲▼ 連志願役的流動率都高得嚇人，戰鬥部隊要有足夠完訓的熟手幾乎是緣木求魚。（圖／國防部發言人臉書）

▲國軍。（圖／國防部發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

威權主義擴張之下，讓全球民主陣線的合作更為緊密，台灣方面因為民意的分歧，前陣子國內也出現諸多的「疑美論」。對此，國防院國防戰略與資源研究所政策分析員劉姝廷以「國防民調呈現疑美論退燒及其省思」為題撰文，透過一份民調發現，疑美論確實有退燒趨勢，但仍提醒至少有三成民眾對於美國出兵援台抱持懷疑態度。

劉姝廷指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府嘗試結合理念相近的夥伴共同應對中共，而中共方面，則利用各國的政治與社會情勢而分化美國及友盟的關係。她舉例，好比法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近年來積極提倡歐盟應提升「戰略自主」（strategic autonomy），中共則藉此鼓吹法國應奉行獨立自主的外交政策，意在分化美法甚至美歐關係。

在台灣方面，劉姝廷說，台灣內部對於兩岸發生衝突時，美國是否冒著犧牲本國子弟的風險而出兵援台，一向有不同的看法，而民意的分歧成為中共在對台資訊操弄，散播陰謀論或「疑美論」的基礎。她指出，近期中共融媒體機制開始渲染台灣「疑美論」的議題，直指台灣社會「疑美」聲浪高漲。

劉姝廷在文中揭露一份，今年3月23日至29日，國防院委託國立政治大學選舉研究中心執行電話訪問調查，本次民調探問：「有人說：『美國對台的軍事援助將把台灣推向戰爭』，請問您同不同意這種說法？」，結果顯示有60%受訪者不同意，34%同意。其次，「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」的提問，有55%的受訪者認為會，37%認為不會。

首先，第一個問題，劉姝廷表示，多數民眾認為即使兩岸發生戰爭，其原因不在於台美日趨密切的軍事交流與援助；而對照本次民調另一題「未來五年可能威脅我國國家安全的議題」的題項，「中共對台的威脅」得到最多數受訪者29%的認同，選擇「美國的煽動」以及「美國對台的威脅」這兩個選項者則趨近於零，可見受訪者對於兩岸發生衝突的歸因有相對清楚的共識，「中共對台構成國家安全威脅，而美國軍事援助則有助於台灣維持自主與安全，應可說是多數民眾的見解。」

劉姝廷指出，相同的問題，分別出現在國防院2021年9月、2022年3月與8月的調查，當被問到相同問題時，本次調查結果較接近2021年9月的報告，有超過半數的受訪者對美國出兵援台抱持正面看法。她認為，這與美國持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，以及美國近期多次以實際行動表達對台灣的支持，是讓民眾對美國信心回升的原因。

▼今年3月23日至29日，國防院委託國立政治大學選舉研究中心執行電話訪問調查。（圖／國防安全研究院）

▲▼今年3月23日至29日，國防院委託國立政治大學選舉研究中心執行電話訪問調查。（圖／國防安全研究院）

不過，劉姝廷分析，在這四份的民調中，還是有至少三成的民眾，對於美國出兵援台抱持懷疑態度。她認為，民主國家內部出現不同聲音，原本即是正常的現象；然而，無論從「統戰」或「灰色地帶」行動的角度來看，中共勢必利用民意的分歧加大台灣內部的對立。

劉姝廷進一步說，中共的資訊操弄主要分成兩個層次，戰略層次為敘事戰；戰術層次為不實訊息，針對不實訊息，台灣在政府回應與事實查核機制的運作上日臻成熟，民眾對於不實訊息的警覺及媒體識讀能力亦持續提升。

劉姝廷表示，相較之下，敘事戰將是民主國家需審慎因應的課題，因敘事戰的特色是基於事實的不同詮釋，往往會隨著民眾的意識形態與價值觀有所差異，而難以事實查核的方式進行驗證。

劉姝廷舉例，2021年美國宣布撤軍阿富汗後，在台灣引發「疑美論」，就事實而言，美國的確撤出阿富汗，但就此事實如何被理解與詮釋，例如這是否反映美國國力的下降？或反映台灣有事時美國不會援助？此即敘事的部分，因尚未發生而無法被驗證，端看民眾對美國的看法與信念。

總體而言，劉姝廷說，不希望「疑美論」成為台灣民意的主流，因為這會影響台美關係，以及危及台灣的國家安全。她認為，政府單位與民間團體可以嘗試開展其他的可能性，例如汲取烏克蘭的抗戰經驗，提倡「先自助而後人助」的敘事，訴求台灣社會應以堅韌的自我防衛決心，吸引更多民主國家的援助。

她說，若能鼓勵民眾就「疑美論」的意涵與啟示進行思考與論辯，既符合民主政治的原則，亦可促進大眾對國家安全的關心。

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