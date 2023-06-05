國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

▲役男。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國防部5月公告體位區分標準第2條附件修正，恢復民國96年役男各體位BMI值；替代役體位增列155公分至157公分，免役的病症都須出示病歷、治療過程，如有貧血或骨髓化生不良徵候群等遺傳性貧血患者，都要加入「血液電泳檢查」或「基因檢查」確定診斷，相關規定都趨於嚴格。

在免役的相關病症方面，包括：心律不整、冠狀動脈病、甲狀腺機能過低、貧血、骨髓化生不良徵候群、椎間盤突出症、視力、妥瑞氏症等，都有明顯更嚴格的趨勢。

光是在視力部分，過去免役體位標準是，一眼矯正視力在0.1以下，現在則增列一眼散瞳後驗光度數逾十一屈光度，且最佳矯正視力未達0.6者；兩眼散瞳後，驗光度數相差逾五屈光度，且一眼最佳矯正視力未達0.6。

另外，都需要增加檢查標準與項目，貧血、骨髓化生不良徵候群等遺傳性貧血患者，過去依病史、診斷證明判定役男體位即可，但現在須由「血液電泳檢查」或「基因檢查」確定診斷。

替代役體位方面，同時增列 155公分至157公分，身高196公分以上或身高154公分以下者，屬免役體位。身高155公分至157公分，不列入常備役體位；而BMI值小於15或BMI值大於35，則屬免役體位。