氣炸狂洗手！好市多買短褲　口袋掏出「濕的檳榔渣」噁爆了

▲原PO在好市多短褲口袋翻出檳榔渣。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

這種好市多會員也太沒品了吧！一位男網友5日在南崁店購買短褲，準備要丟洗衣機的時候，竟在口袋翻到檳榔渣，讓他超傻眼，「建議大家購買時檢查一下，是否有人惡作劇留下的驚喜。」其他人見狀也怒喊扯，「真的很沒水準，缺德！」「這超惡劣欸！好噁」、「現在連買衣物有口袋的，都要檢查了。」

男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，文中表示，他從南崁店買了一件短褲，回家準備要丟下洗衣機，結果卻在口袋翻出檳榔渣，便拍下照片，提醒其他購買東西時都要檢查一下。對於這「惡作劇留下的驚喜」，原PO則無奈直呼，「實在懶得退了，只好倒半罐漂白劑殺菌。」

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他也在留言處透露，把檳榔從口袋掏出來時，發現不僅是濕的，還有濃郁的檳榔味，「是真的噁！手洗了很多次+噴酒精。」就有人安慰道，「咬過的檳榔渣不會這麼完整，纖維也不會這麼整齊，不要自己嚇自己。」

▲檳榔疑似被咬過。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

至於檳榔到底有沒有被咬過？看了照片後，有網友秒批沒水準，「綠綠小小的那個是檳榔的頭，主人咬掉的」、「這咬過的啦！已經嘴巴都不行了，我朋友口只能開2-3指寬，吃完就差不多這感覺，咬不動了但是又要吃」、「應該是剛丟的，蒂頭還很鮮綠，可能臨時找不到垃圾桶亂丟亂塞。」

其他人也紛紛痛罵缺德，「國民水準就是被這些人拉低的」、「胎哥鬼」、「我在量販店買鍋具時，也遇過有人把檳榔渣丟進鍋中」、「真沒水準的客人」、「這種行為有夠低級耶」、「我上次在好市多買露營燈，盒子裡也有檳榔渣」、「我們店（服飾業）的中島貨架下，也一天到晚有檳榔渣，檳榔汁還亂噴」、「好市多一堆垃圾桶，那位客人是腦殘還是手殘呢？」