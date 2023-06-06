　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃好市多餐包竟咬到異物！他驚「中獎了」　網虧：這下變「好多事」

驚！買好市多餐包竟咬到異物　網虧：這下變成「好多事」了

▲男網友表示，自己吃餐包時發現吃到異物，引發網路熱議。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多日前爆出進口的冷凍莓果驗出A肝病毒陽性，依法全面下架並銷毀，引起消費者對賣場品管的疑慮。現在又有消費者在臉書社團po文，指自己吃餐包發現吃到異物，疑似是包裝奶油的鋁箔紙，照片在網路上曝光引發熱議，有網友留言揶揄「這下變成好多事了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

好市多近日爭議事件不斷，有消費者今（6）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文，指吃餐包時「中獎」吃到異物，原po還附上2張照片佐證，證明餐包是近日剛從好市多購買。

從畫面中可見餐包的異物疑似混在卡士達餡料中，原po認為自己是吃到「鐵片」，不過根據多名網友觀察，研判疑似是包裝奶油所使用的鋁箔紙殘渣，可能是製作過程不小心摻入其中。

餐包內的異物疑似是包裝奶油的鋁箔紙。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲餐包內的異物疑似是包裝奶油的鋁箔紙。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

該篇po文曝光引發熱議論，不少網友湧入留言，「如果在美國吃到，你就發財了」、「現在啥鬼都能當添加物了是嗎」、「到底現在可以買什麼，越來越可怕」、「這沒在品管了。品質放給它去了」、「天啊 如果是小朋友吃到真的太可怕」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
好市多毒莓果改善報告今截止「還沒交」　冷凍草莓也出事！遭罰450萬
剩14件檢驗中！好市多「A肝莓」本週無新增陽性　食藥署：尚未收到改善報告書
藍營前黨工控性騷「當事主管已病逝」　國民黨：來申訴會全力協助

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一堆人不知道！冷氣遙控器「1按鈕」電費噴爆　耗電量高2倍
韓正妹直播主來台遭鹹豬手　不想提告原因曝：感謝台灣幫忙
蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！　急發日文聲明3度道歉
日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀
死亡試車2死！超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝
樂天桃猿教練團異動！　2人下二軍
快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！　大量河水湧向城市
快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！　大量河水湧向城市
一堆人不知道！冷氣遙控器「1按鈕」電費噴爆　耗電量高2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百年一見「恐怖綠地毯」芳苑海藻大爆發　牡蠣死五成...驚人影像曝

他吃「抹布水煮麵」狂拉！專家曝比馬桶髒10倍：2菌下肚恐沒命

麵店遭冒名貼文嗆「抹布水有高溫殺菌」　老闆喊冤：絕對不是我說的

中正預校爆流感群聚！61人染疫照常上課害15班大淪陷　衛生局開罰

區間車撞上鐵件！台鐵調查出爐　「施工後未落實檢查」將檢討究責

松山機場「第二航廈美食商場」開幕！入駐商家一次看

吃好市多餐包竟咬到異物！他驚「中獎了」　網虧：這下變「好多事」

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

重新橋、重陽橋封閉8小時施工　請提早改道

獨／畫面曝！台北之外首家唐吉軻德落腳台中七期　B1清空準備裝修

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

百年一見「恐怖綠地毯」芳苑海藻大爆發　牡蠣死五成...驚人影像曝

他吃「抹布水煮麵」狂拉！專家曝比馬桶髒10倍：2菌下肚恐沒命

麵店遭冒名貼文嗆「抹布水有高溫殺菌」　老闆喊冤：絕對不是我說的

中正預校爆流感群聚！61人染疫照常上課害15班大淪陷　衛生局開罰

區間車撞上鐵件！台鐵調查出爐　「施工後未落實檢查」將檢討究責

松山機場「第二航廈美食商場」開幕！入駐商家一次看

吃好市多餐包竟咬到異物！他驚「中獎了」　網虧：這下變「好多事」

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

重新橋、重陽橋封閉8小時施工　請提早改道

獨／畫面曝！台北之外首家唐吉軻德落腳台中七期　B1清空準備裝修

蔡清祥急澄清與詐騙集團關係　王鴻薇：辯駁方式等於替全綠營解套

《死亡擱淺》導演版躍上Mac！macOS Sonoma加入遊戲模式搶玩家

《航海王》作者宣布動手術！　身體1症狀太嚴重…漫畫完結前官方暫停連載

百年一見「恐怖綠地毯」芳苑海藻大爆發　牡蠣死五成...驚人影像曝

剛送2歲兒上學！她突接老師電話「急帶孩就醫」被示警2症狀：直接評估住院

日殯儀館「遺體停放間」起火！火勢狂燒20分鐘　出動12消防車

未兩段式左轉害後座女撞噴慘死　40歲無照女騎士遭起訴求重刑

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

電動機車購車補助申請已超過5成　台東縣府籲把握機會

生活熱門新聞

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

今「芒種」千萬別剪髮！觸犯「6禁忌」恐漏財1整年

谷超最快今晚生成　可能不只一個颱風

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

「谷超」颱風最快今晚生成　全台有雨時間曝

Joeman自曝是「睡前派」　H級神系女優：睡得著嗎？

全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

上班穿「1單品」太裸露？網點頭：容易走光

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

更多熱門

相關新聞

好市多切片起司發莓　食藥署曝最新稽查結果

好市多切片起司發莓　食藥署曝最新稽查結果

好市多食安問題連環爆！繼進口莓果被驗出A肝病毒，又有民眾發現購買的起司長出「灰綠斑紋」。對此，食藥署回應，新竹市衛生局今（5）日已派員至現場稽查，現場隨機拆封3包產品，並未查獲有發霉事宜，已通報總公司，並輔導業者加強食品溫度保存。

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

台灣首家好市多要搬？面積可能2倍大

台灣首家好市多要搬？面積可能2倍大

台志願軍「我覺得要死了」　夜間出任務被俄國無人機一路炸

台志願軍「我覺得要死了」　夜間出任務被俄國無人機一路炸

「我就是媽寶！」台志願軍烏克蘭回國　見母落淚

「我就是媽寶！」台志願軍烏克蘭回國　見母落淚

關鍵字：

好市多餐包鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面