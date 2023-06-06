吃好市多餐包竟咬到異物！他驚「中獎了」　網虧：這下變「好多事」

▲男網友表示，自己吃餐包時發現吃到異物，引發網路熱議。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多日前爆出進口的冷凍莓果驗出A肝病毒陽性，依法全面下架並銷毀，引起消費者對賣場品管的疑慮。現在又有消費者在臉書社團po文，指自己吃餐包發現吃到異物，疑似是包裝奶油的鋁箔紙，照片在網路上曝光引發熱議，有網友留言揶揄「這下變成好多事了」。

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好市多近日爭議事件不斷，有消費者今（6）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文，指吃餐包時「中獎」吃到異物，原po還附上2張照片佐證，證明餐包是近日剛從好市多購買。

從畫面中可見餐包的異物疑似混在卡士達餡料中，原po認為自己是吃到「鐵片」，不過根據多名網友觀察，研判疑似是包裝奶油所使用的鋁箔紙殘渣，可能是製作過程不小心摻入其中。

▲餐包內的異物疑似是包裝奶油的鋁箔紙。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

該篇po文曝光引發熱議論，不少網友湧入留言，「如果在美國吃到，你就發財了」、「現在啥鬼都能當添加物了是嗎」、「到底現在可以買什麼，越來越可怕」、「這沒在品管了。品質放給它去了」、「天啊 如果是小朋友吃到真的太可怕」。

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