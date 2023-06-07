大東夜市即將8月到期　自救聯盟市府夾傳單籲正視

▲台南知名夜市大東夜市租約將於2023年8月到期，有署名是居民自救聯盟在永華市政中心的南島路及周邊停車位內車輛夾上傳單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東區大東夜市場址即將在8月租約到期，6日晚上大東夜市開市，惟台南市政府永華市政中心周圍南島路及周邊停車格位內，停放車輛前擋風玻璃都被夾上署名居民自救聯盟的傳單，內容提醒攤商們大東夜市即將在8月到期，敬告攤商自求多福，吸引許多車主及民眾駐足觀看傳閱。

6日晚上適逢星期二大東夜市開市擺攤的日子，遠在台南市永華市政中心南島路停車場及附近停車格內的停放車輛前擋風玻璃上，都有夾著1張A4大小的傳單，斗大標題提到，「大東夜市業者租約112年8月到期敬告攤商自求多福」。內文則分成幾個段落寫到，台南市場處表示〔大東夜市為政府用地〕，依法不能作為夜市且目前尚未取得合法設置許可。都市計畫法其訂有明文，並劇內政部營建屬函釋「機關用地」，為公共設施用地之一種，依法僅政府機關作指定用途之使用。

傳單內容指控：「大東就亂源，違停一堆、行人無視紅綠燈一堆問題，且〔大東夜市〕根本是特權使用機關用地。這種違法亂紀、癱瘓交通、枉顧人命、視公眾權益如糞土請還我們居民一個乾淨、安寧、舒適的居住環境，請主管機關正視維護市民的居住正義，居民自救聯盟」，下方還附上多張照片，最下方還寫著「大東夜市違法亂紀現況」。

據了解，大東夜市土地原本是市農會持分比例較高，但是都市變更後台南市政府的持分已高達7成以上，決定權已回到市府手上，當初大東夜市業者是與市農會簽約承租此地，2023年8月份租約到期，最大地主台南市政府有意將土地收回另做其他用途，市府指出倘若繼續承租給業者經營夜市，都需要經過重新招標與審核，並核發合格證照才能繼續經營。