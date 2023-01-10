狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了　網見症狀：真猛

▲本土第三波疫情，過年恐達到高峰。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

下周就要過年了，指揮中心預估，台灣Omicron在春節達到高峰，因此呼籲民眾接種次世代疫苗，來增加保護力。最近一名網友自曝打7劑疫苗，結果依然中鏢，所幸只是輕症，但最令原PO感到欣慰的是「保單過期前壓線中獎」，因此想問怎麼慶祝，引發網友結合時事笑虧「辦流水席！」

一名網友在PTT上以「打了7劑疫苗中獎，該怎麼慶祝？」為標題表示，他總共打了7劑新冠疫苗，其中含3種廠牌，如今確診新冠肺炎，所幸都只是輕症，「就低燒、喉嚨卡痰和頭痛而已，連止痛退燒藥都懶得吃了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO分明是想假討拍真炫耀，「趕在4張保單過期前兩周壓線中獎，到底該怎麼慶祝？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「辦流水席」、「能活著就是慶祝了」、「生化人了吧」、「看來疫苗真的有效」、「診所的醫師都跟我說現在都排到打6劑了，一直鼓吹我去打疫苗」、「我0劑的症狀也跟你一樣啊，2天痊癒」、「你會不會變MARVEL新英雄疫苗人」。

不過也有人好奇反問，「為什麼可以打7劑？」、「你是軍警消嗎」、「真猛…所以喉嚨沒痛嗎」。原PO則回應，喉嚨有點卡卡的，但說不上會痛；疫苗接種部分，是聯亞疫苗實驗3劑+MMBM（莫德納+莫德納+BNT+莫德納），「在中央政府某不太起眼單位，工作單位建議要打疫苗。」

由於本土第三波疫情還在持續，下周就要放春假，因此讓許多民眾擔心傳播問題。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前還無法準確預估到時候會流行哪一株新變異株，究竟是「BQ.1、XBB或BA.2.75」哪個會增加最多還需要觀察，因此仍建議民眾可在春節前接種次世代疫苗，增加保護力。

▼民眾接種次世代疫苗，能增加保護力。（示意圖／記者湯興漢攝）

