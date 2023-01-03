暫不熄燈！台南大東夜市將持續經營到8月底　最後存廢靠民意

▲台南知名觀光夜市大東夜市租期至2023年8月31日，在此之前暫不會有熄燈問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「大大武花大武花」口訣是台南最具代表性3處夜市，周一至周日各別營業，這3處夜市為大東夜市、武聖夜市、花園夜市，之前網傳大東夜市的租約在2023年1月到期，恐將熄燈結束營業，2023年元旦假期大東夜市依舊是滿滿人潮，市府指出，大東夜市租約到2023年8月31日前，暫時不會有熄燈情況。

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位於台南市東區林森路一段、台南監理站旁的大東夜市，附近有成功大學、台南市衛生局、長榮中學，還有陳水扁前總統所居住的高級社區，一到深夜仍車水馬龍十分熱鬧，營業日總是吸引眾多民眾前往遊逛，更是外地觀光客朝聖的台南知名觀光夜市，之前網傳大東市租約年底到期，可能熄燈。

大東夜市土地是由台南市府及農會共同持有，市府持有6成以上土地，外傳南市府有意將該土地作為東區區政中心，大東夜市恐將熄燈。去年底，市府跟農會的租約到期，針對後續是否將土地租給大東夜市，台南市財政局長曾表示「要看民意」，並表示已收到台南市農會續租申請，而大東夜市有向市場處提出申請設置許可，但因市場處要求補件，目前尚未取得合法夜市許可。

市府經發局表示，由於農會與大東夜市簽約到今年8月31日，因此土地會續租給農會到8月31日，之後土地便不交由農會處理，將考量是否有機關需求，如果沒有將公開標租。

經發局強調，該土地為「公共設施保留地」，依法得作為臨時攤販集中場，出租給夜市並不違法。市場處也指出，目前已收到大東夜市申請合法設置，一切依申請流程進行，未來將持續輔導其他夜市取得合法設置。經發局強調，該土地為「公共設施保留地」，依法得作為臨時攤販集中場，出租給夜市並不違法。

此外，針對網路傳言政府用地長期違法作大東夜市使用，台南市財政稅務局曾駁澄清指出，大東夜市所在土地使用分區雖為「機關用地」，但土地所有權屬為「市私共有（台南市、台南市農會）」，用地性質為「公共設施保留地」，而依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法，得作為臨時攤販集中場。網傳政府默許土地長期違法作為夜市使用，乃錯誤資訊。至於市有持分土地是否續租一節，財稅局已收到台南市農會續租申請，目前就相關續租內容條件刻與該農會研議中，其中夜市的合法性申請設置，雖涉及夜市業主的自主意願，但也是該局考量續租的重點之一，以保障市民朋友至合法場域消費之權益。

綜合觀之，大東夜市是台南指標性夜市，擁有高知名度，市府租約到2023年8月31日，到期後如讓大東夜市就此熄燈，對台南市後疫情時代，目前正積極推動的庶民經濟復甦政策將是嚴重打擊，讓大東夜市熄燈並不一定是市府的「好選項」，大東夜市的存廢最後可能是取決於「民意」的支持。