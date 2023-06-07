柯文哲民調緊追在後　蔡正元籲侯友宜：趁現在多拉一點婦女票

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

《匯流新聞網》公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.7%，領先國民黨總統參選人侯友宜的25.9%、民眾黨總統參選人柯文哲的24.9%。國民黨前立委蔡正元6日呼籲，侯友宜在婦女界的支持度比柯文哲高，再加上現在民進黨性騷擾案件連環爆，侯友宜要看能不能趁這個機會，把婦女票再多拉一點過來。

蔡正元昨日在節目中表示，身為國民黨員，侯友宜這陣子的民調讓他心驚膽顫，因為賴清德的民調趨勢是上升的，侯友宜則是微微上升，與4月份相比下滑很多，柯文哲已經要追上來了，代表侯友宜陷入艱困選戰。

蔡正元指出，這份民調中有個特色，就是侯友宜在雲林、嘉義、台南的支持度排第3名，侯友宜是嘉義人，嘉義雲林一家親，去除台南的話竟然還輸柯文哲，「這是件很麻煩的事情」。他補充，此民調中，侯友宜在新北市贏了柯文哲，但還是輸給賴清德。這是讓他感到最擔心的，因為當時國民黨提名侯友宜的論述，就是侯是嘉義人，很容易從民進黨那邊多拿一點票，但卻發現反而是柯文哲佔便宜。

至於主持人問「侯友宜是否能再加深嘉義選民的支持？」蔡正元認為，侯友宜去嘉義的時候市長黃敏惠沒有出現，可能要想辦法修補國民黨內政治領導界的關係，例如去到台中時，台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標也沒有出現，但這些都是代表性的人物，雖然過去侯友宜團隊對顏清標稍微嚴厲一點，但嘉義市黃敏惠沒出現就有點麻煩了。

蔡正元強調，不管怎麼樣，經濟選民是很重要的一塊，在總統大選中的效果很強。侯友宜在婦女界的支持度比柯文哲高，再加上現在民進黨性騷擾案件連環爆，侯友宜要看能不能趁這個機會，把婦女票再多拉一點過來。