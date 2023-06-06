新北議員批建設遭卡「難道等侯友宜2024上任解決」　交部否認耽擱

▲新北市議員江怡臻質疑新北重大建設屢屢遭中央卡關。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市議員江怡臻日前質疑新北市重大建設近年屢屢被中央卡關，難道真的要等侯友宜2024上任後才來解決？喊話中央不要阻攔新北市發展。交通部今(6日)晚發出澄清文，強調皆依審查作業要點審議，時程並未耽擱，也未影響地方政府推動捷運建設。

交通部說明，五股泰山線輕軌可行性研究112年4月14日經行政院核定，該計畫審議過程中，經中央協助新北市釐清沿線行經蘆洲南北側農業區區段徵收開發、洲子洋重劃區、擴大五股都市計畫、新訂擴大大漢溪北都市計畫、新泰塭仔圳市地重劃等都市計畫及重劃區發展配套，增加進駐人口提升運量及強化捷運財務計畫外，就該計畫擬銜接之機場捷運A5a站，請新北市研議闢駛F12站、F14站至機場捷運A5站接駁公車及相關配套，確保銜接轉乘效益。

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另行政院也已於112年1月13日核定汐東線捷運綜合規劃。交通部表示，汐東線計畫審議過程中，經交通部與台北市、新北市及基隆市政府協調，已與基隆捷運整合，並獲共識兩計畫路線應視為一完整路網，路線間列車可直通運轉，共用社后機廠，在北北基溝通平台政策共識下，採LRRT中運量捷運系統，及路線規劃於SB10站可與文湖線東湖站轉乘銜接台北捷運路網。

至於八里輕軌可行性研究，交通部說明，新北市政府於112年2月6日函報修正後可行性研究報告，審議過程中，各單位提出營運模式與淡海輕軌藍海線第二期路線串聯，惟淡海輕軌修正計畫藍海線第二期路線因渡船頭燈塔涉及文資保存議題，如民眾無法搭乘輕軌往返八里及淡水捷運站，效益及運量將大幅減少；八里端6座車站間距僅600-650公尺之妥適性；淡海新市鎮二期都市計畫開發對衍伸效益、財務計畫可行性等議題需釐清，交通部已於112年5月1日函請新北市政府補充修正中。

交通部強調，新北市境內各項捷運審查，係依捷運審查作業要點規定循序審議，且審議過程藉由專家學者及相關機關代表來協助地方政府檢視計畫規劃疏漏或未臻完備配套及財務，並提供具體須再釐清確認或修正之意見，以利各計畫規劃確實完善可順利推動，審議時程並未耽擱，亦未影響地方政府推動捷運建設。