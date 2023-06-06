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侯友宜被問核廢題甩中央　賴清德競辦指「卡核廢」罪魁禍首

▲▼賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

核廢料議題成為總統選戰話題，民眾黨總統參選人柯文哲嗆國民黨總統參選人侯友宜「最後都要還」，侯則反指中央不負責任，由自己來負責等語。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱6日說，侯友宜才是造成核廢料無法處理的罪魁禍首，不只卡住核一乾式貯存的水保計畫十年，面對核廢料也從來沒有提過解方。

侯友宜今天到新竹縣參訪，會後接受媒體聯訪時，媒體關切柯文哲針對核廢料議題點名侯友宜說「出來江湖混，最後都要還」，侯回應，面對核廢料處理「不能用混的」，核廢料在新北市放了40年，他不斷向中央反應皆未獲理會，他贊同要有核電，但一定要有標準且妥善的處理，「中央不負責任，由我來負責任，讓核廢料有更好的處理」。

不過，陳世凱表示，賴清德的能源立場一直都非常堅定清楚，就是持續推動綠能發展，達到能源自主；主張要用核能的人是侯友宜，侯友宜卻一直把核廢料的問題推給別人，「侯友宜說贊成核能，卻提不出核能的相關論述，也不斷閃躲核廢料如何處理，請侯市長公開回答，核廢料到底要放在哪裡？」

陳世凱指出，面對核廢料，侯友宜從來不自己提出解法，只會把問題丟給別人，侯友宜當過新北市8年副市長、4年多市長，總計12年新北市政的經驗，如果侯友宜真的能夠提出以核安處理核廢料為前提的核能政策，早就提了。

陳世凱表示，事實上，侯友宜才是造成核廢料無法處理的罪魁禍首，核一乾式貯存的水保計畫變更設計案，台電前後送審13次被卡到現在，從2013年7月送審，至2023年3月16日新北市政府敗訴，被卡10年。核二乾式貯存興建案被以逕流廢水理由從2015年11月送審被卡到現在，2023年4月19日最高行政法院判新北市敗訴，至今被卡8年，「請教侯市府何時會依照最高行政法院判決給予核准？」

陳世凱強調，「非核家園」是民進黨的價值與目標，台灣必須要朝向永續、綠能的方向前進，才能留給下一個世代一個更好的環境。

陳世凱說明，民進黨的能源立場一直都非常堅定清楚，反而是主張要用核能的人侯友宜，自己就是核廢料無法處理的罪魁禍首，不只卡住核一乾式貯存的水保計畫十年，面對核廢料從來沒有提過解方，呼籲侯友宜既然主張核能就不要閃躲核廢料問題，怎麼處理核廢料應該表態。

此外，長期關注能源議題的民進黨立委洪申翰續指，侯友宜居然還是要為了自己選總統之私，一改過去保護新北市民的立場，主張要讓核電延長使用，這不就是要為了自己的上位，不惜犧牲新北市民，或其他核電周遭的民眾，讓他們的痛苦更加深、更延續，更無止盡？

洪申翰也說，其實最投機的是柯文哲，一面嘲笑侯友宜在新北處理核廢料的困局，一面又要主張老舊核電廠延役，說穿了，柯文哲就是出一張嘴，什麼都能批，什麼都要嘴，但自己什麼都作不出來，責任都要推給別人，無怪乎他當北市長8年，滿意度永遠是最後。

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