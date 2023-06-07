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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜民調滑鐵盧　他點一關鍵：拉不了中間票至少要顧基本盤　

▲▼「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選之後，民調卻不斷下探，《美麗島電子報》日前民調顯示，侯支持度甚至遭民眾黨參選人柯文哲超車，讓挺侯派藍委憂心忡忡。對此，民進黨立委林俊憲6日分析，侯友宜民調這麼慘的原因，正是因為他避談九二共識、避談兩岸關係，「侯友宜趕快承認九二共識吧！拉不了中間票，至少留得住基本盤」。

林俊憲表示，不落跑就不會選，國民黨陷入了悲劇的輪迴。侯友宜近日的民調低迷，甚至掉到第三名，「我想這結果是連國民黨自己都沒有預料到的，因為當初朱主席力排眾議堅持提名侯友宜的理由，就是認為他能發揮母雞作用拉抬立委選情，結果母雞要壓垮小雞了，搞得人人自危病急亂投醫，連台中市長盧秀燕都想請出來。」

對於侯友宜參選，林俊憲指出，如果再往回看，從2016年開始，國民黨已經創下連續三屆總統候選人都是落跑市長的紀錄，現在甚至「進化」到想要以落跑市長（盧）換掉落跑市長（侯）的程度，這只看出一個字，叫做「急」，因為群龍無首、因為毫無準備，所以把檯面上有點政治能量的人都拉出來救火，這正是他們最大的悲哀，因為「自己都不覺得自己有機會回來執政」。

林俊憲分析，國民黨在野8年以來，歷次選舉如果贏了，其實也不知道自己怎麼贏的；輸了，也不知道自己怎麼輸的，總是被民意的浪潮來回拍打，沒有自己的主張與議題設定，無法說出自己執政後為何會比現在好？提不出最基本的願景與中心路線，這對一個政黨來說是無比危險的，因為反對者可以輕易被取代，「就像現在民眾黨做的事一樣」。

對於2024選戰，林俊憲直言，所以國民黨最大的問題不在誰來選，而是誰敢說出國民黨的核心價值？侯友宜民調這麼慘的原因，正是因為他避談九二共識、避談兩岸關係，「因為你們不是柯文哲，不是第一次參選，支持者早就已經定型，想要學柯文哲靠模糊蒙混過關，你們混得過他嗎？最後就是被吸血，連基本盤都留不住」。

林俊憲呼籲，好言相勸言盡於此，侯友宜趕快承認九二共識吧！這是停止支持度流失的唯一方法了，拉不了中間票，至少留得住基本盤，對於現在的國民黨來說，好像也沒有更好的選擇了。

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