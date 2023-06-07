冰水越喝越渴越胖！中醫「芒種」養生秘訣　吃喝按摩都有講究

▲花蓮慈濟醫院中醫部林諭臨醫師表示，「芒種」是夏季的第三個節氣，也是暑熱的到來。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「瑪娃」颱風警報解除後，伴隨著雷聲的陣雨還是不斷降下，花蓮慈濟醫院中醫部林諭臨醫師表示，那是因為夏季的第三個節氣「芒種」到了。今年的芒種落在6月6日，當芒種來臨，意味著梅雨季的結束，開始了午後雷陣雨的季節，隨著降雨量的上升，濕氣越來越高，加上炎熱的氣溫，天氣越來越悶熱，林諭臨醫師表示，這時候喝冰水容易越喝越渴，適度曬曬太陽會是更健康的選擇。

夏天的「暑熱」就是中醫講的「濕熱」，通常要依靠著五臟六腑中的「脾胃」來調解。林諭臨醫師表示，脾胃可以代謝多餘的水分及熱量，調節人身體的溼熱，如果脾胃比較虛弱的人，可能會在夏季產生食慾不振、消化不良、腹漲等症狀，加上氣溫上升、濕氣增加，熱量不容易隨著汗水排出，流出來的汗水也常常停在體表上不易蒸發，除了造成煩燥、疲倦的症狀，還容易引起溼疹的出現，這時候曬曬太陽養護人體的陽氣就很重要！但是曬太陽的時機點也很重要，林諭臨醫師建議，曬太陽運動的時間可以選擇清晨或傍晚的時候，就是還看得見太陽，但又不會有日正當中的過度曝曬，這時候曬點陽光適度運動，可以吸收陽氣養護身體。

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▲林諭臨醫師表示，人體的濕熱要靠「脾胃」來調解。

很多人都聽說過，中醫的理念不是很支持「冰的」或「生冷飲食」，而悶熱的夏季該怎麼消暑真的讓許多人傷透腦筋。林諭臨醫師表示，消暑清涼並不是要依靠冰品或冷飲，因為人體本身就有溫度調節的能力，如果長期使用冰品或冷飲，會壓制身體自我調節熱量的能力，導致熱量不容易自然排出體外，就會讓許多人感覺冰水會越喝越熱、越喝越渴；即使冰水不含熱量，但是太冷的飲食，會傷害到脾胃功能，影響身體調節與代謝的能力，容易引起體內濕氣堆積、水腫，這時候就會讓人感覺看起來怎麼連喝水都會胖！

▲除了飲食的調整，林諭臨醫師特別介紹「芒種」前後可加強心經少衝穴的按摩。

林諭臨醫師分享夏季消暑清涼的飲食，可以選擇比較開胃的蔬果，例如扁蒲也就是俗稱的蒲仔，性味比較甘寒，有消暑利水的效果，是消水腫很好的選擇。還有可以清熱利水的小黃瓜，不論是食用還是外敷，都是很適合夏天的選擇。至於水果方面，富含鳳梨酵素的鳳梨，可以幫助養護脾胃，固護人體的元氣，如果遇到鳳梨「咬舌頭」的狀況，可以在鳳梨上灑一點鹽巴或者食用前泡泡鹽水。

除了在飲食、運動方面調整，林諭臨醫師特別介紹四個可以在「芒種」前後按摩的穴位。首先是心經的少衝穴，位於手指的小指指甲內側；還有位於手指小指指甲外側，屬於小腸經的少澤穴，可以用另外手的拇指與食指同時按壓，對心痛胸悶、心煩氣躁的症狀很有幫助。另外，位於手臂上臂正中間的青靈穴，以及手肘橫紋靠近小拇指這一側的少海穴，對於生活壓力大，心情鬱悶的人來說，按起來會有明顯的酸痛感，有空的時候都可以按壓，可以幫助疏通心經。