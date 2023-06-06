今「芒種」千萬別剪髮！命理師曝6禁忌：觸犯恐漏財一整年

▲節氣「芒種」到來，代表夏天要來臨了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2023年二十四節氣之一的芒種於今（6）日到來，芒種的到來也象徵著夏季即將來臨，天氣會逐步又熱又燥，同時也象徵著大麥，小麥等穀物發育成熟準備搶收。清水孟國際塔羅的小孟老師也根據自身專業，分享芒種當日的6大禁忌，其中「不宜剪髮」是絕對要注意的，否則可能會影響自己日後一整年的財運。

清水孟國際塔羅的小孟老師在臉書專頁分享傳統民俗中於芒種當日的6大禁忌：

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1.不宜喝太冰：

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

2.不宜吃芒果：

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免不宜食用過量。

3.不宜洗冷水澡：

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4.不宜剪髮：

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。

5.四種人沖煞：

芒種當日沖猴與牛，魔羯座與水瓶座，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

6.不要浪費米糧：

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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