「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意自身健康

▲進入「芒種」高溫、雨水齊來，許多人會到海邊玩水消暑。（示意圖／資料照／記者劉亮亨攝）



記者隋昊志／綜合報導

今（6）日是24節氣中的「芒種」，也代表高溫及雨水將會齊來，命理專家楊登嵙指出，這個時節又熱又濕，容易出現惱怒、憂鬱的狀況，這段時間飲食建議以清淡為主，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑椹，因為在中醫理論認為，桑椹可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。除此之外，有10天建議不要有性行為，生肖屬「鼠、虎、馬、狗」的人也要特別留意自身的健康狀況。

楊登嵙提到，一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，但其實芒種指的是「大麥、小麥」等有芒作物，因種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，「芒種」也稱為「忙種」、「忙著種」，是農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間也剛好正逢芒果盛產期。

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楊登嵙表示，在「芒種」這半個月期間，屬「鼠、虎、馬、狗」的人，健康部分要特別注意，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，特別容易有腸胃急性病症，平常盡量多休息、多做適量運動放鬆身心，還要有充足的睡眠、不熬夜，減低得病機會。



「芒種」期間開運養生與禁忌：

1、依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有「毒」的問題，也不可以一次吃太多。

2、這段時間天氣轉熱，冰品大受歡迎，但冰品吃太多容易造成女性子宮虛寒，變成「大腹婆」，也要節制。

3、「芒種」這半個月時間（一個節氣維持15天)，不可給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

4、另外芒種這段時間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。

5、因為外邪比較嚴重，農曆五月的溼熱節氣又稱毒月，所以也才有「九毒日」的說法，分別是：農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七，這九天稱為「天地交泰九毒日」及農曆五月十四日為「天地交泰日」，加起來一共十天。建議這十天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損！

6、天氣炎熱，晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一個上午的勞動和工作，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，所以午睡對保障身體健康、有助於解除疲勞，減少某些疾病的發生起著關鍵作用。

7、注意皮膚的保潔，五月天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說：「汗出不見濕」，若汗出見濕，乃生痤瘡。要常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。