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今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

▲▼ 。（圖／路透）

▲今天是「芒種」，命理師點名5星座運勢旺 。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

今天是「芒種」，命理專家邱彥龍特別指出，芒種節氣（6月6日～6月21日）期間，雙子座、巨蟹座、處女座、摩羯座和水瓶座的人容易實現夢想，有望在此期間取得升官發財。同時，2023年是三元九運「8艮」運的最後一年，而2024年則是「9離」運的開始，因此，保持正向的心態將是邁向未來20年旺運的關鍵。

邱彥龍表示，在6月6日至6月16日期間，金星將受到一些挑戰，但這並不一定是壞事。由於金星運行迅速，這種挑戰大約在6月16日之前就會結束，隨之而來的是超過三個月的好時光。這也意味著國家、地區甚至整個世界的影響將朝向新的民意走向，這將為選舉、立法和行政帶來改革。同時，銀行、股市、證券、物資和工商業也將朝著正向發展的方向進行改革。至於詐欺和偽造等不道德行為，之前被隱藏了很長時間的事情將陸續被揭露。

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邱彥龍提醒，每個運程都有20年的週期，而2023年剛好是三元九運「8艮」運的最後一年，若一直覺得運氣不佳，2024年將轉變為全新的運勢，因為那將是「9離」運的開始。只要在這段期間保持正向光明的心態，將是邁向未來20年旺運的重要方式。

此外，在芒種期間，走運的星座包括雙子座、巨蟹座、處女座、摩羯座和水瓶座。這些星座的人特別容易實現夢想，並有升遷和財富的趨勢。請抓住這些幸運機會。

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