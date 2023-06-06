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今「芒種」6大禁忌一次看　4種人沖煞

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲芒種天氣炎熱，許多人會到海邊玩水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（6日）是24節氣的「芒種」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是不宜剪髮、洗冷水澡等；另外，生肖屬「猴、牛」與星座「魔羯座、水瓶座」沖煞，不宜前往較陰的地方。

小孟老師說，芒種每年大約會是在國曆6月6日，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣；同時芒種也象徵大麥、小麥、穀物都發育成熟，農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒種稱為「忙種」。

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▼芒種天氣炎熱，許多人會到海邊玩水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

小孟老師表示，這段時間天氣燥熱易怒，建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁能退火。他並分享芒種6大禁忌：

1、不宜喝太冰

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩或產生耳鳴。

2、不宜吃芒果

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友避免食用過量。

3、不宜洗冷水澡

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4、不宜剪髮

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閒，財運會減少。

5、四種人沖煞

芒種當日沖猴與牛、魔羯座及水瓶座，不宜前往較陰的地方或到海邊，以防止煞氣沖入影響到身體。

6、不要浪費米糧

芒種為農夫辛苦栽種日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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