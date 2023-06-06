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柯文哲嗆「出來混要還」　侯友宜酸「這題為難他」：核廢料不能用混的

▲▼遠見雜誌年度五星縣市首長頒獎典禮6/6舉行，今年共有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及連江縣長王忠銘獲獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（6）日點名國民黨總統參選人侯友宜，表示當時不發核一、核二核廢料儲存槽的建照，現在說要擁核也不對，「出來江湖混，最後都要還」。對此，侯友宜表示，核廢料處理不能用混的，柯文哲對核廢料處理不清楚，因為台北市沒有核廢料，新北這議題「難為他了」。

柯文哲今天在日本受訪時表示，核廢料該怎麼處理就怎麼處理，「核廢料將來是侯友宜要面對的問題，當時核一、核二核廢料儲存槽的使照、建照不發，不讓它（台電）蓋儲存槽，你現在要說擁核也不對，常常是這樣，凡走過必留下痕跡，有時候比較通俗的話，出來江湖混，最後都要還。」

侯友宜今天下午到新竹縣政府進行市政交流，對於柯文哲說出來江湖混遲早要還，侯友宜回應，「核廢料處理不能用混的，柯文哲對核廢料處理不清楚，因為台北市沒有核廢料，新北這議題也難為他了」。

侯友宜強調，核電就是要有最高標準核安，還要妥善處裡核廢料，這些問題，他幾次跟中央反映，但中央都置之不理，新北市民期待，第一，核廢料在新北擺40年，要除役，核廢要怎麼處理，中央要說清楚；第二，室內乾式貯存。中央到現在沒人對新北核廢料處理關心，未來他當上總統，一定讓新北核廢料處理過程能妥善，安全無虞，現階段核廢料，中央不負責任，未來他負責任。 

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