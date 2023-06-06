日本維新會8月訪台　柯文哲突爆料：麻生太郎8月也要來

▲民眾黨主席柯文哲拜會日本維新會主席馬場伸幸。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲6日進入訪日行程第3天，下午臨時新增「隱藏版行程」，從松下政經塾結束後，直奔到眾議院密會前首相麻生太郎，兩人從原先的30分鐘暢聊到1小時，讓柯文哲與日本維新會主席馬場伸幸拜會行程差點遲到；原聽聞馬場伸幸將於8月訪台，柯文哲突然爆料，麻生太郎也將在8月訪台。

柯文哲於日本時間6日上午9時前往眾議院，拜會立憲民主黨參議員蓮舫和其他眾議院，約於11時搭遊覽車前往神奈川，花了1.5小時，就是為了到松下政經塾，並於下午1時離開神奈川，在2時45分左右回到東京眾議院，原訂下個行程為下午4時拜會日本維新會主席馬場伸幸，距離該行程提早了1至2小時之久。

據了解，柯文哲之所以臨時出現「神秘行程」，就是要到眾議院拜會前日本首相麻生太郎，而柯文哲下車時也向媒體揮手；與麻生太郎的見面，原訂應該只有30分鐘，但據了解因雙方相談甚歡，因此而延長到1小時。

原先安排柯文哲出面受訪，但因不影響與馬場伸幸的行程，所以改為與馬場伸幸等人會面結束後再受訪，日本維新會與會人士包括馬場伸幸、眾議員青柳仁士、眾議員小野泰輔、參議員高木佳保里。

馬場伸幸表示，自己曾在2017年訪台，曾去台北市政府拜會過柯文哲，自己印象非常鮮明記得，當時柯文哲穿著一雙運動鞋、運動褲，非常容易活動，看起來也非常健壯；如同柯文哲提到的，維新會是由大阪地區發展出來，而民眾黨則是從台北開始發展，整個發展歷程確實非常接近，但地區性政黨要發展成全國性政黨，是一件非常困難的事情。

馬場伸幸提及，維新會至今成立13年，今天可以成長到如此，是因為他們非常深刻理解日本國民想要什麼，但現有政黨沒辦法做或不想做的事，他們正是以此開始成長起來。

馬場伸幸說，他知道柯文哲即將在2023年1月角逐總統大選，在此謹祝柯文哲發揮領導能力，領導整個民眾黨，最後領導整個台灣政治，「在此先祝福您選舉非常順利。」而政治並不只是政治家在這操作，最重要的是人民力量，「所以非常期待柯文哲能夠在明年1月順利當選，接下來我也能順利當選日本首相，我們一起努力朝向此目標。」

而柯文哲與馬場伸幸會面結束後，柯文哲說「See You 台灣再見！」馬場伸幸提及自己8月將訪台灣，由於馬場伸幸是說日語，因此柯文哲向翻譯詢問「幾月要來？」此時熟悉日語的顧問謝明珠翻譯「8月」，結果柯文哲突然脫口爆料說，「麻生（太郎）也是8月要來。」

▼民眾黨主席柯文哲透露日前首相麻生太郎8月訪台。（圖／民眾黨提供）