4年前影片被挖出惹怒韓粉！　侯友宜「不要抹黑我」：跟韓國瑜是老朋友

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

近日國民黨總統候選人侯友宜的一則四年前影片被「韓粉」挖出，該影片是前高雄市長韓國瑜準備參選總統時期，影片中小編問侯「之後會想參選總統嗎？」侯立刻回，「笑死人了，好好做事吧」。被「韓粉」認為是在羞辱韓國瑜，引發不滿。侯友宜今（6）日受訪時表示，「請不要抹黑侯友宜」，他跟韓國瑜都是好朋友，他們都愛中華民國、愛台灣這塊土地所有的人。

韓國瑜4年前代表國民黨參選總統，當時黨中央邀請侯友宜擔任新北競選總部主委，但侯以市政優先為由拒絕擔任，當年國民黨在新北板橋召開全代會提名韓國瑜舉行造勢時，侯友宜也沒有出席，引發藍營內部風暴。

日前有網友翻出侯友宜2019年上傳的影片，片中侯被小編問到「未來會想選總統嗎？」侯友宜先是大笑幾聲，隨後則說：「笑死人了，先好好做事吧。」讓不少網友在影片下方留言說「以前說過的話打臉」、「來朝聖+1」。

對此，侯友宜下午受訪時表示，「我是侯友宜，請不要抹黑侯友宜」，尤其用影片斷章取義的方式。特別跟大家報告，他跟韓國瑜常常用電話聯絡，他們聊得很開心，都是老朋友，有共同的使命、責任，都愛中華民國、愛這塊土地所有的人，他們有共同信念，又常聯絡，還聊得非常開心，不要這段時間裡面 用不實的影片，製造很多矛盾、衝突，應攜手合作一起面對國家問題。

