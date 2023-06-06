拜訪新竹青創基地！楊文科、宣明智一起陪同　侯友宜揭會談內容

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（6）日前往新竹明新科大參訪青創基地，除了新竹縣長楊文科在場外，科技界大老宣明智也到場陪同。在下午的閉門會議結束後，媒體問侯、楊剛剛討論什麼？侯友宜表示，主要談青年人才培育以及創業就業機會，希望未來一起並肩作戰；楊也說，如何讓青年賺大錢、擁有發揮的舞台，是未來要一起努力的事情。

侯友宜今天下午到新竹縣進行城市交流，除了參觀明新科技大學的青創基地，也在約下午4點20分兩市進行閉門會議，會後媒體問到雙方談了什麼？

侯友宜說，他跟楊文科都是基層公務人員出身的，對於行政事務非常嫻熟，楊文科有好的行政作為，值得新北市學習。今日主要談兩件事，青年人才培育以及創業就業機會，人才培育及創業創新，是青年在未來國家發展上重要的關鍵，新竹縣及新北市都相當支持青年朋友，新竹縣有AI智慧科學園區、新北市有寶高智慧園區，未來會一起並肩作戰。

楊文科也說，今天很高興感動侯友宜來新竹，侯對青年政策做得非常好，年輕人有前途、有理想，但如何讓青年創業這是重要的課題，未來草擬青年政策的發展、青年的交流等，國家要讓青年可以轉大錢，要讓他們可以有發揮的舞台，這些都是未來要一起努力的事情。

另，今日侯到新竹交流，宣明智也在場，媒體也問到是否有談什麼？侯友宜說，他跟宣明智是長期的好朋友，他在科技產業扮演台灣重要的推手，這幾年看到他在科學園區深根、協助青年創業就業，非常感謝他。今天在新竹遇到他，就聊聊青年朋友在地方創生上如何有更多力量投入，一起為青年朋友加油打氣。

侯友宜今天到明新科大參訪青創中心，現場不少學生搶著與侯擊掌及合影。侯友宜下午5點半便轉到新竹縣議會參訪，拜會議長張鎮榮等人。

