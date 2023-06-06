2人已報案！RISU社團外流私密片　「台版9號房」警擴大偵辦

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

原本提供短網址服務的RISU平台，近期遭到有心人利用，透過臉書以名稱「RISU」創立社團，打著自拍外流，偷拍上傳網路的特定男女網友私密影像，透過RISU短網址分享眾多未經當事人同意的私密、猥褻影像，刑事局日前接獲民眾反映陳情後，透過全國受理刑案大數據分析，發現目前在高雄、台中市已有兩名RISU被害人出面報案，刑事局偵九大隊已針對報案內容展開追查。這起台版9號房事件，警方正介入偵處並攔阻影像擴散。

刑事局證實，透過臉書安全防護部門，針對有明確散布第三者偷拍色情影的的RISU社團通報臉書META在台分公司，警方指出，這些影像涉及危害婦幼人身安全，目前已啟動紅色通報，供臉書業者針對附有不雅影像圖片連結的貼文展開緊急阻斷，甚至下架整個偷拍社團。

RISU服務平台對此也透過臉書向外界道歉，澄清短網址服務遭惡意民眾不法濫用，表示日後將會對短網址服務內容進行實質審查，確保任何含有不雅偷拍猥褻影音的圖像都能被立即刪除。

刑事局偵九大隊也找上RISU經營團隊，調取相關上傳偷拍影音的民眾登錄IP等相關資料，該團隊也展現善意，刪除內含不雅影音的短連結服務。另外警方也發現，RISU遭檢警追查消息傳出後，不少網友深恐惹上麻煩，檢警近日發現：不少RISU分享社團自行刪除、解散。警方指出，目前立案偵處，呼籲網友切莫因好玩分享不當影音連結，以免觸犯散播猥褻物等刑案重罪。

刑事局偵九大隊呼籲，目前經清查全台包含台中、高雄已有兩名被害人報案提告，警方呼籲若有民眾發現臉書有人透過RISU短網址服務上傳不當私密偷拍影像，可就近到各縣市警察局報案，警方將會積極查辦，絕不寬貸。



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