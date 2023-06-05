　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「Risu短網址」成外流片媒介！公司道歉了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲有網友透過「RISU短網址」擴散傳播性影片。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

網路上近期出現不少臉書粉絲專頁透過RISU短網址發布性私密影像，引起廣大討論。對此，Risu短網址公司5日傍晚發出聲明表示，對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉，同時也強烈譴責這種行為，將會在系統上加強審查機制，並透過法律途徑，「以追究這些不法分子的所有可能的法律責任。」

近期在網路上有人使用「RISU短網址」，在不少臉書粉絲專頁限時發布性私密影像，如自拍外流、前任自拍流出等內容；而有一大部分網路聲浪也興起抵制RISU運動，呼籲民眾不觀看、不下載、不分享和不持有等行為。

RISU 5日在臉書發文表示，針對Risu 短網址服務近期被不法分子濫用，並以 Risu 的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容，「對此我們深感遺憾，並對由此造成的困擾表示我們最誠摯的道歉。」

▲▼RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

RISU指出，首先他們要強烈譴責這種行為，「Risu 是提供短網址服務，對於濫用我們平台的行為是我們絕對不能容忍的。」目前該公司已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除，但鑒於涉及的內容數量眾多，「我們請求您的諒解和耐心等待。」

RISU強調，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率，同時將會通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任。

RISU呼籲，請勿任意造謠、不實 Risu 言論，為維護該公司權益，會採取一切必要的法律手段，「最後，我們對於此次事件感到非常的抱歉，並感謝您的理解和耐心。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
喉嚨痛1急症「致命只需幾小時」！　6警示症狀曝
蔡依林傲登「THE FIRST TAKE」 獻唱神曲曝：心臟
保險套尺寸怎麼挑？食藥署解答：不是看長度
批日美食地雷挨轟！　蔡阿嘎酸評「嘉義難吃雞肉飯」被翻出譙爆
合作8次！　「12年國民CP」要結婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「Risu短網址」成外流片媒介！公司道歉了

快訊／高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎　1男棄車逃逸

台南槍手對大門「掃射10多槍」　法院裁定羈押

快訊／韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

「警界梁詠琪」升官當所長了　彰化媽厝派出所報到畫面曝光

律師評高虹安遭諷「特殊服務女客戶」　網友辯「記錯人」代價曝

快訊／高雄男詭死套房！疑窒息式性愛索命　母報案破門驚見兒亡　

台南又有槍擊案！歸仁民宅大門遭轟10多槍　嫌犯羈押獲准

南投翁喝茫跌路邊深溝險滅頂　路過郵差與民眾合力救援

快訊／高雄鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危搶救中

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

冠軍賽車手出車禍全身癱瘓　曝心聲勸戒：不要在山路飆

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

快訊／「Risu短網址」成外流片媒介！公司道歉了

快訊／高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎　1男棄車逃逸

台南槍手對大門「掃射10多槍」　法院裁定羈押

快訊／韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

「警界梁詠琪」升官當所長了　彰化媽厝派出所報到畫面曝光

律師評高虹安遭諷「特殊服務女客戶」　網友辯「記錯人」代價曝

快訊／高雄男詭死套房！疑窒息式性愛索命　母報案破門驚見兒亡　

台南又有槍擊案！歸仁民宅大門遭轟10多槍　嫌犯羈押獲准

南投翁喝茫跌路邊深溝險滅頂　路過郵差與民眾合力救援

快訊／高雄鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危搶救中

甜美AV女優赴韓活動「突刪光46萬YT頻道影片」！　原因曝光

泓德能源收購雲守護安控　總座：第3次轉型「目標成智慧電力公司」

許總賽後透露蔡文誠缺席原因　直言小陣容「成效不好」

Mini推Cooper S鄉村人「秘境探險」配色！採全地形輪胎電玩迷必收

響應世界環境日　華邦電首度發表氣候相關財務揭露報告

大陸30倍音速「JF-22超高速風洞」已驗收　航太發射成本有望減9成

李奧納多換搭上吉吉22歲好友！「遊艇大方同行」不藏了…再爆戀情

營養師曝53歲王菲不老秘密：「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg

【英語TOEIC通】Google宣布大消息！從科技大事學TOEIC英文

楊紫瓊貴婦造型遊湖美翻　黃色「權力套裝」秀幹練一面

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

即／鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危

獨／父子同泡澡...爸爸出去講電話　6歲兒倒浴缸沒了命

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了

男假扮股市大戶　銀行見這股票捧4618萬借他

即／高雄男詭死套房　疑窒息式性愛索命

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

即／高雄三民區墜樓！女「7F墜下」無生命跡象

更多熱門

相關新聞

抵制RISU外流片　作家回擊支持者：救你女友

抵制RISU外流片　作家回擊支持者：救你女友

政治圈性騷吃案暴風延燒，網路上也掀起抵制RISU運動，性影像犯罪引起廣大討論。對此，作家謝知橋也加入抵制行列，將部分網友對於私密片流出的留言截圖，並傳給這些男生的另一半，此舉吸引1.3萬名網友按讚留言。

霸社、RISU外流私密照　王婉諭：數發部上月已承諾研擬防堵

霸社、RISU外流私密照　王婉諭：數發部上月已承諾研擬防堵

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

關鍵字：

RISU

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鍾明軒惹惱廠商！

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面