快訊／「Risu短網址」成外流片媒介！公司道歉了

▲有網友透過「RISU短網址」擴散傳播性影片。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

網路上近期出現不少臉書粉絲專頁透過RISU短網址發布性私密影像，引起廣大討論。對此，Risu短網址公司5日傍晚發出聲明表示，對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉，同時也強烈譴責這種行為，將會在系統上加強審查機制，並透過法律途徑，「以追究這些不法分子的所有可能的法律責任。」

近期在網路上有人使用「RISU短網址」，在不少臉書粉絲專頁限時發布性私密影像，如自拍外流、前任自拍流出等內容；而有一大部分網路聲浪也興起抵制RISU運動，呼籲民眾不觀看、不下載、不分享和不持有等行為。

RISU 5日在臉書發文表示，針對Risu 短網址服務近期被不法分子濫用，並以 Risu 的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容，「對此我們深感遺憾，並對由此造成的困擾表示我們最誠摯的道歉。」

▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

RISU指出，首先他們要強烈譴責這種行為，「Risu 是提供短網址服務，對於濫用我們平台的行為是我們絕對不能容忍的。」目前該公司已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除，但鑒於涉及的內容數量眾多，「我們請求您的諒解和耐心等待。」

RISU強調，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率，同時將會通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任。

RISU呼籲，請勿任意造謠、不實 Risu 言論，為維護該公司權益，會採取一切必要的法律手段，「最後，我們對於此次事件感到非常的抱歉，並感謝您的理解和耐心。」