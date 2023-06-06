揭發RISU外流社團被酸變相宣傳　王婉諭：沈默會讓受害者更孤立無援

▲有網友透過「RISU短網址」擴散傳播性影片。（示意圖／非新聞當事人／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

網路上近期出現不少臉書粉絲專頁透過RISU短網址發布性私密影像，立委王婉諭5日揭發此事後，臉書遭到大量留言攻擊。對此，王婉諭表示，底下這些留言很低劣、很可笑，「這些惡意營造了一種有毒的社會氛圍，好像有一群人可以毫無顧忌地傷害他人，而不用負擔任何責任。但如果我們因為擔憂變相宣傳而選擇沈默，只會讓受害者更加孤立無援。」

王婉諭指出，昨晚發布抵制Risu社團的貼文後，自己的粉專收到了非常大量的惡意留言，「一位長期向我們陳情的民眾私訊我，我的這則貼文被轉到相關社團裡，所以會有大量留言反串、嘲諷、出征。」



王婉諭表示，底下這些留言很低劣、很可笑，「但我真正擔憂的是，這些惡意營造了一種有毒的社會氛圍，好像有一群人可以毫無顧忌地傷害他人，而不用負擔任何責任。」

對於私密影片遭到外流，王婉諭直言，不論當事人是否同意或自願拍攝，你都沒有資格跟權力，替他決定要不要被散佈、要不要被觀看。錯的是散佈影片的人，不是拍攝者。對被外流者來說，他們一輩子都要承擔著被窺視的恐懼，永遠不知道散播的終點。

王婉諭表示，如果看著貼文滿滿的惡意、看著鏡週刊〈青春煉獄〉的專欄，還無法理解影片外流、deepfake 所帶來傷害，那我只能說，我很遺憾，有些人可能缺乏道德良知，無法去直視、感受、理解他人的痛苦。



對於許多網友留言「感謝無私分享，我已加入。」、「因為你公開這件事，更多人跑去看了。」、「我勸你不要多管閒事」王婉諭坦言，看著這些留言，知道有些人擔心這樣的公開呼籲，會不會變相宣傳，讓更多人因此加入，「但我必須說，我不是第一個，也不會是最後一個發聲者，如果我們因為擔憂變相宣傳而選擇沈默，只會讓受害者更加孤立無援。」



王婉諭指出，惡意經常就是在漠視與姑息下，有了恣意生長的空間。這些社團早在我揭露之前，就已經有數萬、甚至數十萬的成員，他們不會因為不談論就不成長。同時，我其實也注意到，許多系列社團正是因為上週六社群開始的一連串行動，從公開社團改為私密，人數也有消長。

王婉諭表示，這種貶低女性價值的發言，是父權結構壓迫下的典型樣態。目的除了強化性別刻板印象與性別分工外，「就是要削弱你發言的權利與正當性，面對這些無聊軟弱的刻板印象，我的回覆很簡單，這絕不是吃飽太閒。」

王婉諭指出，衛福部統計，性私密影像的受害者有超過七成是女性，這個現象背後涉及權力、性別等等複雜的因素。但也正因如此，「作為女性政治人物，我更要主動站出來，用行動取回屬於女性的力量。」



王婉諭呼籲，社會大眾一起抵制這些歧視與惡意，塑造更好的環境。而自己不只要對女性喊話，因為不分性別，所有人的個人意願都應該被尊重，每個人的性影像都該有不被賞玩、轉傳、持有的權利，每個人的隱私都該被保護。



王婉諭表示，因為社群演算法的設計，讓極端言論和惡意群聚，甚至形成風氣。他們的想法經常不被社會多數接納，卻因為社群封閉的本質而得以取暖，「這告訴我們，或許台灣社會，並沒有我們所想的那麼進步，性別平權還有很長的路。」



王婉諭指出，當然，在海量的攻擊之中，也看到許多人在留言區勇敢站出來反駁、筆戰，也有很多人轉發分享，一起提醒身邊的朋友不要加入，「已經加入的就趕快退出。當大家的聲音匯聚在一起，我們會變得更加強大，我們可以更加勇敢。



王婉諭表示，最近的性別／性平事件，從 Metoo 到 Risu 外流社團，對很多人來說，一定都是沈重的負擔。如果光是消化這些惡意言論就已經讓你很疲憊、很痛苦，先不用急著去溝通、筆戰、刪好友，請選擇適合自己的方式，讓自己可以待在一個比較安心、安全的狀態裡，等到狀態好一點，更有力氣了，再來面對也不遲，「性平友善是一場耐力賽，調整好自己的狀態，我們才能一棒接一棒，一直跑下去。」