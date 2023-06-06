台南做工行善團義剪志工　為養護所長者換新髮型

▲台南市勞工局辦理「有情有疼心義剪亮容顏」活動，前往台南仁愛之家新都養護所，為長者們修剪髮型。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局6日持續連結「做工行善團」義剪志工夥伴，辦理「有情有疼心義剪亮容顏」活動，前往台南仁愛之家新都養護所，為長者們修剪髮型。

該養護所為60歲以上失去自理能力的年長者與身心障礙者，透過義剪志工每2~3個月左右的定點義剪方式，降低養護所長輩及其照顧家人外出理髮的不便。

新都養護所的林志展主任提到，在疫情期間幾乎都是照服員協助理髮，但理髮畢竟不是照服員的專業，故非常感謝台南市理燙髮美容業職業工會志工們前來院所幫長輩剪髮，讓他們享受換個髮型換個心情，他代表院所同仁向志工表達誠摯的謝意。

適逢端午佳節將至，台南市理燙髮美容業職業工會董林淑琴理事長，帶來親手包的粽子分享給義剪志工夥伴，志工們收到粽子都非常開心，同時理事長也表示感謝勞工局建立此公益服務的平台，讓志工們在工作之餘也能發揮自己的專長回饋社會，為這社會上需要的人奉獻剪出溫暖，剪出愛。

勞工局王鑫基局長表示，感謝台南市理燙髮美容業職業工會志工夥伴們，在工作繁忙之餘，踴躍出席義剪活動，讓所內長輩們能有嶄新的新髮型迎接酷熱的夏天，讓這份良善、溫暖的愛綿延不間斷。