諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

▲徐巧芯6日到立法院參加記者會，並於會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台南市府前副發言人易俊宏日前被爆去年遭控性騷後，轉任台南市議員林依婷的法務助理，不料國民黨台北市議員徐巧芯昨再指曾上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，竟在台南市府新聞處工作。徐巧芯今（6日）形容羅紹齊是一個「科技遛鳥俠」，並質疑台南市府刻意包庇；徐也喊話民進黨主席賴清德，台南市長黃偉哲該不該上性平課程？

徐巧芯6日上午出席藍委游毓蘭舉辦的「人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化」記者會，並於會後受訪。媒體詢問，怎麼看台南市府說羅紹齊是透過招考進入新聞處的說法？徐巧芯說，台南市政府真的很扯，民進黨也真的很扯，民進黨跟台南市政府把「造浪者」變「造狼者」。



徐巧芯指出，羅紹齊2019年在民進黨立委賴惠員辦公室就被爆出多次性騷情況，具體手法就是針對包含學長、學弟與男姓友人，假意攀談，接著突然發出一張有羅本人下半身的裸照，在對方嚇一跳後，羅再趕快收回，基本上他就是一個「科技遛鳥俠」。徐說，光是她身邊親自所認識朋友中，受害者就超過6名。

徐巧芯表示，台南市府非常離譜，告訴她羅是招考，但其實是約聘僱，所以要透過面試；所以台南市府經面試還讓性騷慣犯進來，不就是台南市政府默許？徐強調，羅並不是一般經過公務員考試資格，而是約聘僱。

對於台南市府說羅紹齊在該職務任內沒收到任何檢舉，徐巧芯直言，「廢話」，受害者不知道羅在台南市府工作，所以才沒有人到台南市府檢舉。有人陳情前陣子又再次收到羅紹齊的騷擾訊息，所以她後來才發現羅在台南市府上班，接著該陳情人表示有意在台南市提出性平，所以台南市府完全導果為因。

徐巧芯再說，因為羅紹齊是經過面試，且上網查詢羅，可以知道其「豐功偉業」，此外台南市府要求羅紹齊在選舉期間不要出辦公室，以免讓人看到，後來說是最近因為新聞處裡有缺人，羅才開始跑外勤，只是沒想到這件事被討論，但這不就代表台南市府從頭到尾都知情羅是性騷慣犯，刻意包庇嗎？

徐巧芯表示，前有易俊宏，後有羅紹齊，台南市是賴清德的「起家厝」，賴也說要讓所有人上性平課程，請問賴，黃偉哲該不該上性平？會不會邀請易俊宏、羅紹齊一起去上？徐也批，賴清德說要上性平課程是一件很丟臉的事情，完全無法改善民進黨不斷性騷的情況。