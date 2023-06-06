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台南槍案頻傳！槍手朝角頭家連開10多槍　疑千萬債務糾紛撕破臉

▲台南市警歸仁分局轄區發生民宅槍擊案，槍手對民宅大門連開10多槍，警方循線將槍手查獲，並報請檢察官指揮偵辦，進一步釐清案情據大偵辦中。（圖／翻攝自google maps）

▲台南近日槍案頻傳，令治安蒙上一層陰影。（圖為歸仁分局／翻攝自google maps）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市歸仁區4日清晨傳出槍響，51歲的柯姓男子前往成功路上一戶民宅大門掃射10多槍後揚長離去，犯案後還攜槍向警方自首，目前已遭收押。柯嫌初步供稱，雙方有逾千萬的債務糾紛，由於柯認罪爽快，但細節交代不清，警方目前仍持保留態度；另一方面，遭掃射的一方也大有來頭，是歸仁當地角頭，案發後第一時間也未報案，也讓警方對於案情更存疑。

初步調查，槍手柯嫌疑似經營賭場，在外時常幫人喬債。外傳柯嫌此次捲入該名角頭的千萬債務糾紛，不料卻公親變事主，與該角頭反目、還被嗆聲，柯嫌氣不過，才會在4日清晨5時許持槍前往角頭的工廠兼住家大門掃射，宣告雙方正式撕破臉。

柯嫌在犯後自行帶著長、短槍各一把前往歸仁分局投案，同時還傳出繳出百餘發子彈，但警方對此均不願證實。

柯嫌在檢方複訊後聲押。台南地院法官認為，柯承認犯行，且犯罪嫌疑重大，其持有衝鋒槍、手槍罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，又柯因與他人糾紛而前往開槍，在糾紛未解決前仍有再次前往尋仇開槍之可能，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁准羈押。

據悉，檢方認為柯嫌自行投案，且爽快認罪，但對於案情細節卻無法交代清楚，懷疑可能還有幕後主使；而遭開槍的一方來頭也不小，是歸仁當地著名的角頭，在案發第一時間也未報案，更讓警方覺得案情不單純，除了要追查真相外，同時也要嚴防演變成雙方火拼。

台南市近來槍案頻傳，且歹徒火力都十分驚人，先前南區一名槍手疑似就持制式衝鋒槍，遭警方開槍擊傷逮捕。此次歸仁民宅再度爆出槍響，且槍手柯嫌還持有長、短雙槍，逕自在街頭掃射10多槍，也讓台南治安再度蒙上一層陰影。

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