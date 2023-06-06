百年一見「恐怖綠地毯」芳苑海藻大爆發　牡蠣死五成...驚人影像曝

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣芳苑鄉沿海為養蚵業重鎮，近日卻因海藻大爆發，覆蓋住整片蚵田，形成百年一見的「綠地毯」景象，讓牡蠣大量死亡，眼見心血泡湯的蚵農是欲哭無淚，經水產試驗所與漁會人員估算，約達5成牡蠣死亡率，彰化縣府也將持續向中央回報災情以爭取損害救助。

▲彰化芳苑沿海蚵田遭大量海藻覆蓋，造成牡蠣大量死亡、災情慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



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芳苑鄉沿海地區近日因藻類孳生，造成蚵田遭大量海藻覆蓋情形，芳苑鄉長林保玲表示此嚴重程度「百年一見」，從未有過，經蚵農向民代反映後，鄉公所立即通報縣府。

縣長王惠美第一時間責成縣府農業處，昨（5）日邀集行政院農業委員會水產試驗所、芳苑鄉公所、彰化區漁會等相關單位前往會勘，發現因絲藻大量繁生覆蓋蚵索，造成牡蠣開口死亡，漁民初估死亡率約4成，現場經水產試驗所與漁會人員估算約5成死亡率，縣府將持續追蹤掌握大量藻類所造成災情，並呼籲漁民朋友若蚵田遭受損害，儘速至所轄鄉鎮市公所通報，以利縣府掌握最新的損害情形，即時回報中央爭取啟動救助作業，並請漁民做好蚵田管理，以減輕損失。

農業處指出，蚵田災情顯現，為利加速救助，除了請公所儘速勘查拍照外，漁民可以將損害情形及蚵田位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、衛星定位等資訊，後續若要辦理公告現金救助，漁民可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。

農業處強調，這次損害對彰化的牡蠣影響，災情非常嚴重，目前詳細原因正在調查，建請中央重視這波氣候變遷所造災情，立即啟動災損補助，幫助漁民度過難關。