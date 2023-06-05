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「警界梁詠琪」升官當所長了　彰化媽厝派出所報到畫面曝光

▲黃衣淳擔任媽厝派出所長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲黃衣淳擔任媽厝派出所長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

身高174公分、現年30歲黃衣淳有警界「梁詠琪」稱號，今天榮陞溪湖警分局媽厝派出所所長，高挑的身材、甜美的臉蛋，大大的雙眼、再一次融化了民眾的心，她從小就是音樂班，學習古箏，當初因為舅舅是消防員，跟家人討論後決定從警，堪稱是一個文武兼備的才女。

▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆）▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆）

▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆）

黃衣淳2015年從警專30期畢業，從警後，平日從事關懷社區老人、幫助受虐婦女及兒童等勤務，深受民眾肯定，有不少長輩因此想認她當乾女兒，執勤時被搭訕也是家常便飯的事。至於為何會被稱「警界梁詠琪」，除了因長相酷似梁詠琪，受理報案常被認錯，所以才被同事取這個封號。

從小父母栽培黃衣淳學習古箏、鋼琴，卻走入了與音樂差距頗大的工作，她說「曾經我以為我不會再接觸音樂這一塊，但是在派出所，讓我充分的發展了音樂還是有用武之地，我帶著古箏到國小犯罪宣導，反而讓很多小學生對警察以往的感覺更不一樣，甚至有些老師還私下找我請教。」

▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆）▲黃衣淳美照被刊登上警光月曆。（圖／翻攝自警光月曆）

8年前黃衣淳擔任新北市警局保警大隊女警，有雙長腿，加上一雙大眼，在臉書「警光新聞雲」犯罪預防宣導團中亮相。美照被刊登上警光月曆，曝光後，讓網友驚為天人，紛紛留言「太辣了啦」、「常常看到本人，只有超正」、「我認罪，我什麼都認了」、「想被她抓」、「我是個罪人，銬我吧！」。

2020年黃衣淳在溪湖警分局在第五組任職時，還擔任交通大使，拍攝宣傳短片，獲得超過20萬人次瀏覽點閱，可見她的人氣紅不讓，如今擔任媽厝派出所所長，今天布達典禮時獲得不少人投以注目的眼光，直呼「網紅」、「警界梁詠琪」來了，連所內員警見了也超級振奮又開心。

▲黃衣淳擔任媽厝派出所長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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梁詠琪黃衣淳彰化媽厝派出所溪湖古箏

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