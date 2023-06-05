對面鄰居的狗亂大便　出家女師父竟潑糞洩憤！拒和解判拘40天

▲彰化一名出家女師父朝對面住家騎樓潑糞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名平日靠信徒供養、出家修行陳姓女師父，去年9月初拿著杓子朝對面謝男住戶前潑糞，波及物品，臭氣沖天，謝男提告毀損他人物品罪，陳婦在偵訊中委屈的說，「是他家的狗到我家前大便」，法官認為她不思以理性方式解決、沒有和解、賠償意願，判處拘役40天，可易科罰金。

這起潑糞案件發生在去年9月5日清晨4點49分許，女師父用杓子裝糞便，朝謝男住處門口騎樓遭人潑灑，致謝男置於謝男當天清晨6點30分起床時發現門口騎樓處鞋子、雨傘等物，均因遭糞便污染，難清淨除臭、破壞美觀功能而不堪使用，氣得報警處理。

女師父坦承潑糞，但否認有涉及公然侮辱、毀損等犯行，並辯稱「謝家的狗在我家大便，我只是將該排泄物收集起來，倒回去他家門口而已，他家狗可以在我家大便，我就不能放回去嗎」，女師父說法與田中警方調閱相關監視器相符。

法官審酌，女師父應以和平理性的方式通知謝男清理，而不是直接將糞便潑灑，所為要謝男難堪，明顯是在卸責，再考量女師父否認犯罪，並表明無和解、賠償意願，其自稱為出家修行人，生活費由信徒供養，平時獨居，量處拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。