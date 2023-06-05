　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

▲▼4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水。（圖／翻攝當事人臉書）

▲4男女半夜到別人家偷水，蹲地「洗蛤蜊」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者許力方／綜合報導

彰化員林出現詭異「偷水賊」，4名男女前往莒光路一處陌生人家，在透天厝前搬出3個桶子，打開屋外裝設的水龍頭，直接在別人家門口「洗蛤蜊」。隔天一早，屋主發現門口被丟滿蛤蜊殼和垃圾，還發出惡臭、長蒼蠅，氣得調監視器報警抓人，雙方雖然已經和解，4人仍被依竊盜罪將函送。

事發於5月31日，屋主一早起床，發現家門口滿地的水、被丟滿蛤蜊殼，到處都是蒼蠅，還飄出陣陣惡臭腥味，打開門「看到快昏倒」，結果聽鄰居說，才知道疑似是有人成群結黨來「偷水」。

經調閱監視器，屋主發現，當天清晨4時許，有4名男女分乘2輛車，行經莒光路時，在他們家停下，因為水龍頭設置在屋外，4人竟搬下3個桶子，就地開始「洗蛤蠣」，齊心協力蹲地狂洗猛刷一通，洗到天亮6時，就拍拍屁股閃人，盆栽裡還能看到蛤蠣殼。

屋主報警找人，警方依據車牌追查，循線逮到4人，發現他們其實就住在附近，因為去線西挖蛤蜊，回程時想要清洗，其中一對夫妻就住在附近，嫌家裡太小又不想弄髒環境，影響家人的生活作息，一時貪圖方便，就搬著蛤蠣找水，跑到陌生人家開水龍頭偷水洗蛤蜊，洗了約1小時。

莒光警方表示，被害屋主認為水費沒多少不想追究，雙方和解，但因為竊盜屬於公訴罪，4人仍被函送法辦。

▲▼4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水。（圖／翻攝當事人臉書）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
何志偉遭控性騷！　晚間道歉了　
Paul心臟長4.6公分主動脈瘤！少1片瓣膜「跟劉真同病」
高雄深夜「大雷雨開炸」！國家警報大響
昔台灣隊長罹腦瘤轉行！　聽熟悉木棒聲落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

3小時下破127毫米！高雄深夜大雷雨5地區「一級淹水警戒」

新店達觀國小生態豐富　新北農業局校園宣導防路殺

新北鼓藝節「鼓動創藝」　巡迴5區連續三周登場

新北金山文資交響樂　蹦火牽罟捕魚遊趣北海岸

新北聯合頒發獎助學金　新莊地藏庵溫暖助學子

八里龍米陸橋功成身退　新北剩105座人行陸橋

新北荷花齊綻放　景觀處推薦5大熱門賞荷景點

澎湖4.1萬無菜單料理「魚蝦都沒有」！縣府出手了

台南勞工局做工行善團齊接力　幫弱勢勞工打造安心家園

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

蕭敬騰回台飆歌..站鋼琴上喊：台北！　唱《王妃》狂甩立麥「整支舉起來」

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

3小時下破127毫米！高雄深夜大雷雨5地區「一級淹水警戒」

新店達觀國小生態豐富　新北農業局校園宣導防路殺

新北鼓藝節「鼓動創藝」　巡迴5區連續三周登場

新北金山文資交響樂　蹦火牽罟捕魚遊趣北海岸

新北聯合頒發獎助學金　新莊地藏庵溫暖助學子

八里龍米陸橋功成身退　新北剩105座人行陸橋

新北荷花齊綻放　景觀處推薦5大熱門賞荷景點

澎湖4.1萬無菜單料理「魚蝦都沒有」！縣府出手了

台南勞工局做工行善團齊接力　幫弱勢勞工打造安心家園

夫妻飛機托盤桌「替嬰換尿布」！濃厚屎味炸裂　乘客秒衝廁所吐了

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

快訊／新莊社區暗夜火警！客廳起火　屋主3男2女送醫

準婆婆命令瘦10公斤才能嫁！　她飯桌上想夾肉被「敲筷子」：別再吃了

裸女夜闖樹林生吞鹿屍　她架攝影機拍下全程嚇壞：女巫傳說是真的

謝淑薇法網混雙不敵詹皓晴　攜手中國王欣瑜晉級女雙16強

喬帥第17度闖進法網8強超蠻牛　續拚大滿貫男單第23冠

金鐘編劇也受害！她反應遭主管性騷、恐嚇　反被女上司指小題大作

四川恐怖山崩「19人不幸罹難」！礦區慘遭掩埋　鐵皮屋成廢墟

兒溺水亡⋯老媽媽「想領帳戶遺產」屢遭拒崩潰　銀行這樣說

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

快訊／台南安定住宅傳火警

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

達觀國小生態豐富　新北宣導防路殺

新北八里龍米陸橋拆除

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

好市多前人孔蓋冒煙　噴飛砸車

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

更多熱門

相關新聞

超精彩！走讀藝術節7月15日起跑　見證彰化建縣300年榮光

超精彩！走讀藝術節7月15日起跑　見證彰化建縣300年榮光

今年適逢彰化建縣300年，「2023彰化走讀藝術節—實驗劇場」將於7月15日開跑，活動主題將融合在地元素，集結歷史、藝術與文化注入創新元素，由身聲劇團、魚池戲劇團及不二擊聲音製造所盛大演出，除了實驗劇場以外，文化局還規劃藝術走讀輕旅行，走訪古蹟及飽覽藝術作品，邀請民眾共同一遊。

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

國1彰化段4車追撞　貨車駕駛拋飛慘亡

即／國道199K北上4車追撞　1駕駛送醫

即／國道199K北上4車追撞　1駕駛送醫

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

媽祖畢業獎　無線行充為畢業生充飽智慧

媽祖畢業獎　無線行充為畢業生充飽智慧

關鍵字：

員林彰化蛤蜊

讀者迴響

熱門新聞

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

何志偉遭控肢體性騷道歉了

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

周湯豪高雄開唱「收工滿床都是bra」！黃子佼問1句笑翻

6／5天赦日逢「神醫聖誕」 祈求健康靈驗加倍！

即／雷神夜襲「大雷雨」炸北北宜

李坤城兒再槓上林靖恩　曝錄音「背後原因」：她在演戲

空服員講中文！日女飆罵　華航證實

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面