4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

▲4男女半夜到別人家偷水，蹲地「洗蛤蜊」。（圖／翻攝當事人臉書）



記者許力方／綜合報導

彰化員林出現詭異「偷水賊」，4名男女前往莒光路一處陌生人家，在透天厝前搬出3個桶子，打開屋外裝設的水龍頭，直接在別人家門口「洗蛤蜊」。隔天一早，屋主發現門口被丟滿蛤蜊殼和垃圾，還發出惡臭、長蒼蠅，氣得調監視器報警抓人，雙方雖然已經和解，4人仍被依竊盜罪將函送。

事發於5月31日，屋主一早起床，發現家門口滿地的水、被丟滿蛤蜊殼，到處都是蒼蠅，還飄出陣陣惡臭腥味，打開門「看到快昏倒」，結果聽鄰居說，才知道疑似是有人成群結黨來「偷水」。

經調閱監視器，屋主發現，當天清晨4時許，有4名男女分乘2輛車，行經莒光路時，在他們家停下，因為水龍頭設置在屋外，4人竟搬下3個桶子，就地開始「洗蛤蠣」，齊心協力蹲地狂洗猛刷一通，洗到天亮6時，就拍拍屁股閃人，盆栽裡還能看到蛤蠣殼。

屋主報警找人，警方依據車牌追查，循線逮到4人，發現他們其實就住在附近，因為去線西挖蛤蜊，回程時想要清洗，其中一對夫妻就住在附近，嫌家裡太小又不想弄髒環境，影響家人的生活作息，一時貪圖方便，就搬著蛤蠣找水，跑到陌生人家開水龍頭偷水洗蛤蜊，洗了約1小時。

莒光警方表示，被害屋主認為水費沒多少不想追究，雙方和解，但因為竊盜屬於公訴罪，4人仍被函送法辦。