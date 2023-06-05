女失控大暴走！踹前男友機車再撞救護車　警一路推到牆壁喊冷靜

▲彰化女騎機車衝撞救護車。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉昨晚發生一起衝撞事件，1名42歲女子當街與前男友發生口角衝突，整個情緒大暴走，突然踹倒機車、甚至衝撞救護車，還有1名員警因此輕微受傷，最後在不斷的安撫下，消防人員諮詢衛生所認定符合強制就醫規定，將她送到草屯療養院接受治療，前男友也未對她提出告訴。

芬園鄉村長林子瓏昨天目睹整個過程，大聲疾呼「譴責暴力」。彰化警分局初步調查，該名女子昨天上午先與前男友吵架，女子甚至揚言跳樓自殺，還說要殺對方，男子將她強制送醫治療，女子又跑回家「我又沒怎樣」、「為何要將我送醫院」，2人再度發生爭吵。

女子氣得騎機車出門、男子也尾隨在後，行經芬園鄉彰南路與中山路口時，女子見狀一腳將男子機車踹倒地，此時警方經過，驚見女子情緒非常激動，隨即通報消防人員趕往現場。

女子不斷的說「我要照顧小孩」、「我要回去拿錢」，此時女子無視消防及員警的一再安撫勸說，突然騎機車試圖衝撞救護車及員警，還有一名員警因此受傷，最後被攔下，員警將她一路推到對向車道旁的牆壁，讓她冷靜，再送往療養院就醫，而前男友也未提告。

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