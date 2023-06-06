核廢料怎處理？柯文哲點名侯友宜說明　「出來江湖混，最後都要還」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

能源政策近來成為2024總統大選熱門議題，民眾黨主席柯文哲6日先批評反核是民進黨的神主牌，現在應面對問題；隨後又再點名國民黨總統參選人侯友宜，將來核廢料成為對方要面對的問題，當時不發核一、核二核廢料儲存槽的建照，現在說要擁核也不對，「出來江湖混，最後都要還。」

柯文哲6日上午9時再訪眾議院，拜會立憲民主黨參議員、「日台懇」（日台議員懇談會）會長蓮舫等人，並於會後接受媒體訪問。針對當選總統的話，是否會用公投方式解決核電議題？柯文哲表示，要看公投來不來得及，上任時間是2024年5月，「不馬上做的話，核三根本⋯（來不及）。」

柯文哲提及，一般延役都要準備，延役不是說時間到了繼續用，核能發電廠的延役，還是有一些SOP，這個要花時間，所以根本就沒有時間搞什麼公投。

至於核廢料如何處理？柯文哲說，該怎麼處理就怎麼處理，「核廢料將來是侯友宜要面對的問題，當時核一、核二核廢料儲存槽的使照、建照不發，不讓他（台電）蓋儲存槽，你現在要說擁核也不對，常常是這樣，凡走過必留下痕跡，有時候比較通俗的話，出來江湖混，最後都要還。」

媒體追問，是否認為侯友宜有必要跟大家說明核廢料如何處理？柯文哲強調，「他本來就要說明！」當時在反核狀況下，大家不要當壞人，侯友宜就不要核准，因為當時核一、核二要關，「但現在問題很明顯，關掉就是會有問題，外界開始說當時核一、核二要延役時，為了什麼原因而卡住？就是新北市不發建照。」

柯文哲稱，有些事情不用怪來怪去，事情已經發生，現在台灣缺電是個事實，政府也不要睜眼說瞎話。