台灣四面環海「吃海鮮卻比日本貴」？內行曝關鍵：1方法便宜吃到翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近來有民眾到澎湖吃海鮮無菜單料理，結果一桌要價4萬1千元，氣得PO文公審。此爭議也讓網友產生疑問，明明台灣也是四面環海，捕撈海鮮算方便，可是吃一餐下來卻比日本貴上許多，「為何台灣的海鮮這麼貴？」文章曝光後掀起討論，就有網友分享吃海鮮的便宜方法，「想方便當然很貴」。

原PO在PTT發文表示，在台灣去海港或是海鮮餐廳想要吃個過癮，通常一餐下來幾乎都人均5千、7千起跳，就連非連鎖的平價日式壽司店的價位也差不多。但他先前去日本築地市場，爽吃各種魚類，一頓也只要5千日圓（約新台幣1100元），讓他覺得很疑惑，「為什麼台灣的海鮮都那麼貴？」

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文章曝光後引起網友共鳴，「很多漁港買魚，還比你去傳統市場找魚攤買貴」、「海鮮比周邊國家貴，真的無言」、「同樣價錢在曼谷可以吃到吐出來」、「因為有人會去當盤子，店家就沒必要降價」、「日本在地產地的變便宜，台灣在地產地出來的變貴，台灣果然厲害」、「海鮮我只推薦去漢來海港吃，至少價格心裡有底」、「台灣人最會坑自己人」、「台灣有自己的玩法，越靠近產地越貴」。

也有人指出，「漁產被塑造成超高級食材，只要有人買單，價格就下不去」、「因為魚市大家說好那價錢，你自己想賣便宜，可能會…」，還有網友透露，海鮮價格昂貴的原因還包括「進貨量」，因為供貨給市場的小盤商和漁港都自己賣，必須扛著賣不出去的壓力，就可能將成本轉嫁給消費者。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃巧雯攝）



另外，有網友指出如果想要便宜，自煮是最好的方法，「1.自己去魚市場買回去料理，2.時價開口問」、「要便宜就自己煮啦，海港餐廳宰人不是一天兩天的事了」、「魚市場大量買很便宜，外食貴是當然的，蛤蜊一公斤才100多吃到翻，網路上可以查農產品時價，自己料理就是時間成本高，想吃別人做好的，當然就貴」、「 要看說的海鮮是從漁港還是從餐廳出來的。漁港的海鮮有一些很便宜啊，像雞魚、赤宗、大目，凍白蝦一公斤260元、明蝦800元吧，還有很多，缺點要自己處理、料理；如果要上館子就是吃租金、人事成本、利潤等等的」。