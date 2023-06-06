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圓夢了！柯文哲訪松下政經塾　預告「再派人來看清楚」

▲▼民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪松下政經塾。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪松下政經塾。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／神奈川報導

正在日本訪問的民眾黨總統參選人黨主席柯文哲，今（6日）特別從東京坐車到神奈川，參訪松下政經塾，就為了圓柯文哲想開辦台灣版松下政經塾的夢想。柯文哲致詞時表示，民眾黨在台灣成立國家治理學院，但一直沒有好的模型可學習，今天先大概來看一下，未來甚至再派人來看清楚。

柯文哲於日本時間6日上午11時結束眾議院行程後，一路坐上長達1小時30分鐘的車程，趕往神奈川的松下政經塾；一抵達松下政經塾，柯文哲難掩臉上喜悅，快步走到大門口與招牌合照。

▲▼民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪松下政經塾。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時透露，自己之所以對松下政經塾有興趣，是因為2019年來日本訪問時，特別去看日本311災難後重建，得知宮城縣知事是該間學校畢業，才特別去翻書。

柯文哲提及，自己組織民眾黨後，也認為人才是一切的根本，而自己查閱書籍資料，在全亞洲有這種功能的，一個是新加坡的李光耀學院，但因為是說中文，所以收了很多中國官員，至今應有超過1000名中共幹部，另一間則就是今日的日本松下政經塾。

柯文哲說，活在世界上，很多東西不用自己發明，先看看別人怎麼做，然後再思考自己要怎麼做，民眾黨在成立後設了國家治理學院，但一直沒有好的模型可以學習，「所以今天先來大概看一下，如果有機會的話，我們可能會蒐集更多資料，甚至派人來再看清楚，最主要是要建立我們自己的國家治理學院。」

▲▼民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪松下政經塾。（圖／記者袁茵攝）

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