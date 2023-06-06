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日本人看完蔡阿嘎道歉更火了！　2雷點炸鍋：對台灣瞬間改觀

記者邱晟軒／綜合報導

擁有253萬訂閱的YouTuber蔡阿嘎近日拍攝了一部名為「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，引發了網友的廣泛不滿和炎上。雖然蔡阿嘎已經緊急將影片下架並發布了道歉影片，然而爭議仍持續擴散。就有不少日本網友看完道歉影片後痛批「向日本人道歉，卻沒有日文」、「台灣道歉影片會戴奇怪的頭套」。

蔡阿嘎在該影片中列舉了日本當地「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」等5家連鎖餐廳，並進行了評比。然而，網友針對該影片揪出了其中的五個爭議點，包括佔據公共通道進行拍攝、對店舖裝潢進行先入為主的批評、多人共享一份餐點、在店內大聲指責食物難吃、期待平價麵店提供奢華料理等。

▲在台日人對蔡阿嘎遭炎上事件發表看法。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）

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▲▼蔡阿嘎道歉聲明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎急發道歉聲明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

事發後，蔡阿嘎迅速刪除了該影片並公開發布了道歉影片。然而，爭議並未就此結束。6日，網友陸續在社群網站上分享了蔡阿嘎登上日本晨間新聞的截圖，標題中包含了「炎上」、「台灣YouTuber謝罪」等關鍵字。該新聞報導中播放了蔡阿嘎影片中的爭議片段，並插入了蔡阿嘎的截圖，接著才是他鞠躬道歉的畫面。

此外，蔡阿嘎的道歉影片，也引發不少日本人的不滿，紛紛在影片下方留言批評，「這是一個謝罪影片，但是道歉的人卻戴著奇怪的面具，然後還沒有加上日語字幕，讓人無法理解」、「向日本謝罪但沒有日語字幕」、「這個影片讓我對台灣的印象瞬間改觀了」、「我很喜歡台灣，但是現在我感受到了一些惡意」、「如果你不是真誠地想要道歉，請不要再來日本了」。

▲▼ 。（圖／YouTube）

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