吳怡玎酸賴清德「切割王」　民進黨舉例反嗆：倒打侯友宜

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團6日上午舉行記者會，痛批民進黨總統參選人賴清德「切割王」，遇到事情就切割。對此，民進黨發言人林楚茵反酸，其實國民黨總統參選人侯友宜才是切割王，嘴巴說反黑金復辟，結果一再跟黑金正副議長「厚友誼」，甚至嘴巴罵詐騙，自己卻和亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松「厚友誼」，同黨立委傅崐萁涉性騷，只是嘴巴切割，請侯家軍小心亂噴政治口水，結果倒打侯友宜。

林楚茵還批評，舉行記者會的國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓與「康友KY吸金案」主嫌黃文烈共謀涉案，坑殺股民，開記者會前應該先道歉，怎麼還如此大言不慚？吳光訓與侯友宜共進早餐，吳怡玎在記者會上還擺出一副正義凜然的樣子，惺惺作態，實在離譜，請國民黨刮別人鬍子前先把自己的刮乾淨。

另外，林楚茵說，請問「侯家軍」江怡臻，侯友宜日前和詐騙吸金犯吳光訓同桌共進早餐，以國民黨台北市議員徐巧芯的標準，侯友宜也應該道歉，但國民黨為了亂噴政治口水，造謠抹黑賴清德，國民黨團竟然邀請詐騙犯開記者會，顯然已淪落成侯友宜的詐騙機房。

林楚茵表示，江怡臻身為新北市議員，不善盡職責、沒有監督市政，對近期發生侯友宜愛將區長涉貪、治安不安等市政問題，置若罔聞，每天跑到立法院國民黨團開記者會，自甘淪為侯家軍，大噴政治口水，可見江怡臻為了自己的聲量，漠視市民權益，現在新北市已經沒有市長，竟然連議員都落跑，難怪新北爆出多起市政問題及嚴重弊案，市民感嘆心冷，對侯友宜的不滿自然反映在民調數字上。