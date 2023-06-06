賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

自民進黨內引爆的性騷案風波擴大，整個政壇掀起「#MeToo」浪潮。面對受害人陸續出面指控，民進黨主席賴清德除了致歉，更提出「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案。前立委郭正亮分析，賴清德現在缺的就是要把每一個該走的程序、處罰的標準講清楚，可是有一個最頭痛的他碰不了，那個人叫作總統府資政顏志發。

日前有受害者出面控訴，指小英之友會有「相當重要的人士」涉及性騷擾，儘管當事人未公開發文，但顏志發遭外界猜測就是加害人。顏志發4日接受訪問怒回，「這個完全是政治操作、莫須有、編個故事，一定要提告，完全是污衊，真是太可惡了，反正我們準備要提告」，他並於5日發出聲明指，已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

郭正亮在《新聞大白話》表示，所有性騷事件都是在蔡英文擔任黨主席時幹的，那蔡英文在幹什麼？每個人都用權力關係把案子壓掉了是不是？到處都有輝哥的影子，所以現在大家就要看賴清德把肩膀拿出來，這個劍到底要砍在哪裡？

郭正亮指出，性騷擾這件事麻煩在於，往往是受害人的主觀感受，那加害人一定會說，當時沒有那個意思，所以為什麼要成立性平小組就是這樣，那賴清德面對性騷案的標準是什麼？公職在外面遇到有人指控，就要納到黨中央性平小組調查嗎？

郭正亮說，賴清德現在缺的就是要把每一個該走的程序，處罰的標準要講清楚，可是他有一個最頭痛的碰不了，那個人就是總統府資政，那個很大條，那個女孩彙整了8年的辛苦，她一定是看到這麼多人出來講，被鼓勵了，決定講出來，坦白講第一時間看到自己就相信這女生講的是真話。再去看顏志發怎麼回答？說完全汙衊，要請總統府處理，接下來就看總統府，要不要啟動性平委員會，請當事人跟顏志發來做調查，但這個涉案的人是小英之友會的總會長，百工百業後援會都是他在主導，對蔡英文是恩重如山，比輝哥還恩重一百倍。

郭正亮說，這個就是最大的考驗，這個人賴清德敢碰嗎？比輝哥重要一百倍，為什麼有人犯下性騷案黨內不敢處裡，因為想想真正的政治淵源就是權力關係。