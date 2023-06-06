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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名「民進黨H姓政治人物」摸胸部！　她憶被送到汽旅崩潰哭整夜

▲▼民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

▲民主進步黨中央黨部。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

政壇性騷案不斷，5日再出現一名受害者指控，身為導演的她，2010年收到民進黨H姓政治人物的邀請，希望她能拍攝高雄市長選舉拍攝影片，後來對方卻以開會的名義，交代司機將她送到汽車旅館，該名H性政治人物迂迴表示可以「幫助」受害者實現理想，「妳只要偶爾可以讓我任性一下」，之後還動手摸胸，受害者只能試圖保持距離。之後的她不願多想當晚的事，直到2014年看到H的新聞，「我崩潰哭了一整夜」。

該名受害者表示，當年接到工作邀約，自己有向較熟悉民進黨政治圈的學長打聽，學長表明H是他以前老闆，沒有問題。慎重起見，他當時帶了一位年紀稍長的男性製片，一起南下高雄去會面了解此案，時任競選辦公室主任的H在辦公室和她見面Brief，簡報狀況。回台北後，她要求製片先粗抓出時間表給出，但因腳本未確認，無法細抓預算安排執行。於是後來的討論和會議，都是由競選辦公室的助理們和她聯繫，安排她一個人搭高鐵南下高雄，司機接送進行，從2010年3月中開始，前後橫跨近半年的時間。

該名受害者回憶，每次的碰面除了談選情和腳本方向以外，為了讓她更深入了解市長、了解這個城市，還安排她親身跟市長行程數日、甚至還有和市長及某知名律師三人的聚會、更安排高雄電影館熱忱的大哥帶她各處去了解高雄風光和建設、H亦介紹我高雄的民進黨政治圈人物、給她市長的自傳書做功課，這過程她因信任H這個長輩、信任這個團隊，所以全心支持幫忙。

不過，受害者指出，中間曾有些小警訊，她都忽視了，像是H的團隊助理曾深夜傳騷擾簡訊、市長身邊的人談及自己身家雄厚，豪奢生日趴都是在飯店辦的以及後來他的酒局邀約、一群黨內男人私下談笑著那陣子剛出召妓新聞的某議員參選人，說著「那當然是真的啊～大家都知道。」然後我看到他上新聞對著媒體出面痛指「都是陰謀」。

受害者說，後來會議時間越改越晚，他們說因為選舉在即，很忙，所以之後有2到3次，她得在那半年來多次被安排住宿的連鎖商旅等待到凌晨，然後H來找我談一陣，往往沒什麼結論，就又回台北。而那天一切似乎如常，電話安排說要討論腳本、高鐵、H的司機接送。唯一不一樣的地方是，他們說平常常訂的那間商務旅館因為最近高雄活動多，都被訂滿了，可不可以換一間，他同意了，但到了高雄，卻被送到了一個汽車旅館。

受害者說，因為幾個月來累積的信任，加上為了這個案子付出的沈沒成本，她依然選擇不疑有他。畢竟助理都說商旅都被訂滿，她想著以工作為重。等到深夜，H才一副拖著疲憊身心的樣子抵達，突然問起當年未滿30歲的她，關於理想和目標，「我認為他是關心我的長輩，也就天真地直言，『剛畢業時就一直想出國唸書啊，或者開自己的工作室』，對方問，『那是什麼阻礙了妳呢？』我回答，『這兩樣都需要錢啊，我沒錢。』後來H很迂迴地，說他很欣賞一位大導演的電影作品，那個女主角脫俗清新，氣質完全是他的菜，聰明又有才華，我就像是那樣的女生，他說他關注我作品很久，甚至包含從『奇摩交友』時期，我在上面寫的短文他都如數家珍….這樣有才華的人真的很少….有一個台大的女生就是那樣美的存在，他就有『幫助』她。」

受害者說，H突然表示，「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，她只記得自己腦子很亂，一路裝傻，當時時間應該已經凌晨3、4點。後來H說他很累，不舒服。可不可以讓他在那邊床上躺一下。當下的她不可能拒絕，除了尊重他是客戶、是長輩，也總聽他說多為了選務操勞、身體出狀況。於是他過去床上休息，她也精神耗弱了但繼續撐，刻意保持距離。只記得他喊她過去，她不敢不從。「我像個小動物般凍結了。戰逃反應都失能，坐在床邊，我只有僵住。腦子什麼都沒辦法想。只希望他趕快睡著吧拜託。我記得他有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部。這真的too much，僵住的我動作不敢大，連呼吸都屏住的程度。只有順勢推移開，盡量保持距離，後來我看到被子裡有規律的動作，我根本不敢想他在幹嘛。」

受害者指出，那個夜晚，如此漫長。再後來的記憶是，天明之際他離開。整夜沒睡的她，再也睡不著。後來H的私人司機來接送，她沿路拚命裝輕鬆、假沒事、硬聊天，深怕司機誤會她被睡了還怎麼的。後來沒多久，她打電話給當時的製片，只提到H做了奇怪的事，細節什麼的都說不出口。後來競選辦公室會計給了她一個厚實的信封袋，裡面是大額現金。她到現在都不知道那筆錢的名目是什麼？腳本提案費？前製費？封口費？遮羞費？「這筆錢讓當時的我質疑自己，我的專業能力值這麼多錢嗎？我的身體值這麼多錢嗎？還是，我的尊嚴就值這些錢？」

受害者回憶，後來的她繼續裝沒事，仍想為案子努力，跟助理保持聯繫，談腳本和開預算。一日接到電話，H打來的，只聽到他說最近團隊有人介紹一位是高雄人的導演，H說，「那個導演說妳會跟客戶上床換案子耶，怎麼我沒有這種好事啊？哈哈哈」為什麼可以這樣造謠？她掛電話後在街上氣哭，覺得專業被狠狠踐踏。話到底是誰說的不得而知。總之後來競選廣告案不含前製時間，自2010年七月至八月，她約莫出過3、4次腳本，和助理也討論完新版初稿。接著在未Final的狀況下，請她和製片初步開預算，然而預算表發出後再也沒有消息。隨著時間靠近她去電問助理。他才說開的費用太高了，找了別人。後來片子上架，導演就是H口中那位散布謠言的人。

受害者表示，那陣子出事回台北後，沒有敢跟任何人說，只有高中摯友知道大概，細節她因為不想回憶沒有提及。H的臉書就她所知到2017年都還很活躍，後來再也搜不到了。「他曾經看到我去高雄找朋友的動態時，還私訊我為啥到高雄沒跟他說，也曾在我的照片下留言：真是性感啊，性感到靠北….」。後來的她，繼續努力過生活、拍片、累積好作品，不去談、不去想。直到2014年台北市長選舉前夜，她在媒體報導上，看到了H的名字，當時他綠色變成白色，當上了顧問。現在又由白色染回了綠色，在南部某大城擔任顧問。於是她當晚的回憶全部回來了，包括前述細節，崩潰哭了一整夜，後來才知道，這叫做PTSD。

受害者坦言，寫這篇文章對她來說非常不容易，但她必須寫，前天朋友問猶豫中、不知如何下筆的她，想要達到什麼樣的目的？這幾天她反覆地想，事情過去這麼久，好不容易長這麼大，想對願意站出來的每一個人說謝謝，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而她，只是想要好好拍片而已。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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