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未處理性騷擾？顏若芳「有要求加害者道歉」　為事件處理不足致歉

▲▼台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

政壇性騷擾案近日不斷有受害者跳出來發聲，宛如台灣版「#MeToo」事件。一名曾在議員服務處工作的女子5日深夜在臉書發文，表示曾在服務處遭志工拍臀性騷擾，「老闆」雖然說會告誡志工，但直到她離開都沒有得到一句抱歉，如今老闆說出「性騷擾零容忍」，實在讓她無法苟同。對此，遭點名的顏若芳6日上午致歉。

顏若芳表示，這大概是5、6年前的事，雖然當時曾告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但是處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，「對此我深自檢討並深感抱歉」。

該名女子在臉書文章中聲稱，前幾天看到前同事公開遭到性騷擾的過程，猶豫了一下還是決定站出來，她也在同一個服務處待過，直到現在仍清楚記得事發的那一天，她先是被同事叫去問話，因為有一名志工抱怨她沒有按照指示完成某件事，結果話還沒說完，她就感覺被輕拍了一下臀部，當下腦中浮現各種想法，或許對方覺得只是教訓一下而已，但她還是嚇到無法動彈，直到有同事喊她去幫忙，才回神躲進廁所。

女子提到，躲進廁所之後因為覺得太噁心，當場飆淚，卻還是試圖找藉口，因為不敢相信會在辦公室這樣安全的地方遭到鹹豬手，回到座位之後，發現有一張紙條，上面寫著「以後坐著講話，不要站著」，原來剛剛有人目擊整個過程，卻什麼事都不做，她一直忍著崩潰的情緒到下班，再打電話給寫紙條的女主管，結果女主管說，「人家也是把妳當小朋友啦，不要太在意。妳不能控制別人會做什麼事，只能保護好自己」。

女子坦言，女主管的意思彷彿是明知對方不對，自己還是只能委屈求全，後來又有另一名同事打來關心，「原來她也看到了，大家都看到了」，最後她接到老闆打來的電話，老闆的安慰很有技巧，一句「我不會要妳不去在意，因為事情就是發生了」，還承諾會告誡那位志工並要求道歉，所以她被說服了，可是直到她離開，都沒有得到一句抱歉，甚至被反過來要求，要對那位志工有禮貌、主動打招呼。

女子說，最近看到老闆接受媒體採訪，說出「性騷擾、職場霸凌絕對零容忍，調查結果出來請黨中央務必嚴懲」，實在感到很諷刺，「當時的她沒做到零容忍，未來能否做到？她身為女性，辦公室也（是）女生居多，可是遇到性騷擾，都還只能忍耐，甚至我覺得，她是要我接受政治場域就是如此。離開政治圈才想到這句話『邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀』。終結性騷擾從你我開始」。

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關鍵字：

顏若芳性騷擾民進黨

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