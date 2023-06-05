高嘉瑜爆性騷黑數100倍？　沈富雄：綠側翼無中生有

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

有網友近日在臉書指控，民進黨立委高嘉瑜稱民進黨未爆出的性騷案是檯面上的100倍，引發網路議論，但高嚴正否認。當時與高嘉瑜一同上政論節目的名嘴沈富雄5日受訪說，這段話是綠營側翼無中生有；並勸民進黨主席賴清德不要為了選舉就放縱，也不要趕盡殺絕。

沈富雄今天下午受訪自稱，他很不甘願接受這段採訪，因為接受採訪就是上了綠營側翼翁達瑞的當，上周五他跟高嘉瑜在政論節目上討論性騷擾案件的黑數，自己認為沒有說的有1比10，高嘉瑜則認為不只，並補充台灣女人一生中約有8成受過騷擾，但沒有申訴，最終變成黑數。



沈富雄強調，當時討論黑數時，腦子裡一點點民進黨的念頭都沒有，只是就台灣當前社會性騷擾案浮上水面的有多少，就是這樣而已。他批評，翁達瑞就是深綠的側翼，一定非常恨高嘉瑜，所以無中生有編了謊言，說高嘉瑜無端抹黑民進黨，藉此慫恿自己和高嘉瑜告來告去。

沈富雄說，今天自己還沒有進辦公室，高嘉瑜就傳訊息來了，拜託自己出來澄清一下，「真是莫名其妙，再大的謊言也沒有比這個更大的了」，大家可以回去看節目，自己不可能無中生有，說民進黨有「1比100的黑數」這個數字。

至於性騷擾案頻傳，是否將影響民進黨的選情，沈富雄分析，這個很難說，老百姓有沒有把這件事情看得很嚴重，要看它怎麼燒，如果往上延燒，變成「林智堅2.0」就會有影響了，但是這不是很容易，到今天為止，被害者與加害者都是「中產階級以上」，是一個充滿政治意涵的「Me Too2.0台灣版」。

沈富雄表示，現在賴清德處理此事的方式是「大家不要為了大局寬容」，不過他要勸賴清德：不要為了大局而趕盡殺絕，擺出一副道德形象，可以殺成這樣嗎？那民進黨立委何志偉要怎麼處理？受害人是否要向性別部申訴？何志偉案的受害人是男生，跟性平無關，且何8年前是無心的動作，要怎麼處理？要開除何志偉嗎？請賴清德不要為了選舉就放縱，也不要為了選舉就趕盡殺絕。